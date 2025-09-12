스포츠조선

임라라, '임신 유난' 아니었네…차 안에서 기절→남편 손민수 ‘충격’

기사입력 2025-09-12 16:20


[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 유튜브 크리에이터 '엔조이커플' 임라라가 쌍둥이를 임신한 가운데에도 바쁜 스케줄을 소화하는 근황을 전했다.

유튜브 채널 '엔조이커플'에는 10일 "열정과 기절사이- 일중독인 여자가 임신하면 벌어지는 일슌 + 만삭촬영까지!"라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 임라라는 쌍둥이를 임신 중에도 방송 활동을 이어가며 열정을 보였지만, 만삭의 몸으로 강행군을 이어가기에는 한계가 있었다.

촬영을 앞두고 차 안에서 대기하던 그는 결국 쓰러져 일어나지 못했고, 남편 손민수는 "자기야 괜찮아? 오늘 스케줄 소화할 수 있겠느냐"며 걱정스러운 모습을 보였다.

임라라는 "몸이 붓고 혈액순환이 더디다. 배가 뭉쳐 딱딱하다"며 임신 후 겪고 있는 고충을 고백했다.

여기에 더해 임라라는 임신성 불면증까지 겪고 있어 제대로 잠을 이루지 못한 상태에서 스케줄을 소화해 팬들의 안타까움을 자아냈다.

앞서 쌍둥이를 임신 중인 임라라는 일각에서는 유난이라고 비난한 것에 대해 "유난 안 떨고 싶었는데 모든 증상들에 당첨되면서 어쩔 수 없이 유난을 떨게 됐다"며 갑상선 기능 저하증 투병을 고백했다.

임라라는 "(갑상선 기능 저하증) 약을 먹으면 공복 상태로 1시간 이상을 무조건 참아야 한다. 그게 너무 힘들었다"며 "솔직히 말하면 아침마다 죽고 싶었다. 그래서 제가 유독 많이 울고 많이 힘들어하고 토도 심하게 했다"고 토로했다.


한편, 손민수와 임라라는 유튜브 채널 '엔조이커플'을 운영 중이며, 지난 2023년 결혼식을 올렸다.

두 사람은 지난 4월 난임으로 시험관 시술을 결심했다고 밝힌 바 있으나, 한 달 만인 5월 기적처럼 쌍둥이 임신 소식을 전해 큰 축하를 받았다.

