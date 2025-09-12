'린다 린다 린다' 야마시타 노부히로 감독 "속편 계획 없지만, 만약 만…

스포츠조선

기사입력 2025-09-12


영화 '린다 린다 린다' 재개봉 언론 시사회 및 기자간담회가 12일 오후 서울 강남구 코엑스 메가박스에서 열렸다. 야마시타 노부히로 감독이 소감을 말하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.12/

[스포츠조선 안소윤 기자] 야마시타 노부히로 감독이 영화 '린다 린다 린다'의 속편 제작 가능성에 대해 언급했다.

야마시타 노부히로 감독은 12일 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '린다 린다 린다' 20주년 기념 4K 리마스터링 재개봉 언론·배급 시사회에서 "현재 속편 제작 예정은 없지만, 만약 만들게 된다면 간단한 작업이 되진 않을 것 같다"고 했다.

2006년 개봉한 '린다 린다 린다'는 고교생활 마지막을 장식할 축제를 준비하는 여고생 밴드와 얼떨결에 보컬이 된 한국인 유학생 송(배두나)의 서툴고 반짝이는 청춘을 그린 작품으로, 야마시타 노부히로 감독이 메가폰을 잡았다.

배두나는 '린다 린다 린다'가 오래도록 사랑을 받는 비결에 대해 "20년이 아니라, 30년, 40년이 지나도 많은 분들이 좋아해 주실 것 같다"며 "영화가 개봉했을 때, 서양 관객 분들도 작품을 굉장히 좋아해 주셨다. 국경을 뛰어넘는 보편적인 정서와 감독님만의 위트가 잘 담겨져 있다고 생각한다. 또 저희 영화는 담백하고 감정적인 파도가 없기 때문에 오히려 편하게 볼 수 있는 작품인 것 같다"고 각별한 마음을 전했다.

마지막으로 야마시타 노부히로 감독는 '린다 린다 린다' 속편 제작 가능성에 대해 "종종 머릿속으론 생각은 하는데, 제 머릿속에 있는 그녀들은 악기를 들고 있지 않다. 아마 속편을 만들더라도 밴드 이야기를 담진 않을 것 같다. 현재로선 속편 제작 예정은 없지만, 만약 만들게 된다면 작업 자체가 간단하지 않을 것 같다"고 밝혔다.

한편 '린다 린다 린다'는 일본 펑크록밴드 블루 하츠의 곡 '린다 린다'를 주제로 한 영화다. 올해로 개봉 20주년을 맞아 4K 리마스터링 버전으로 17일 극장 개봉을 앞두고 있다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

