정주리 "5형제 우발적 사랑으로 탄생...여섯째? ♥남편 정관 수술" (…

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] '오형제 엄마' 정주리가 "다섯명 다 우발적이었다"고 해 웃음을 안겼다.
12일 방송된 채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼'에서는 개그우먼 정주리의 금쪽같은 5형제 전투육아' 사연이 공개됐다.
그때 정주리는 '다둥이를 계획 했냐'는 질문에 "다섯 명 다 우발적이었다. 우발적인 사랑으로 인해서"라고 해 웃음을 안겼다.
그러자 홍현희는 "얼마나 사랑했길래"라고 하자, 정주리는 "정말 많이 사랑 한다. 지금도 사랑을 많이 하고 아끼고 배려하고 존경하고 있다"고 웃었다.
이후 정주리의 일상이 공개됐다. 정주리는 9년 연애 후 결혼 10년 차 부부로, 사랑의 결실로 태어난 5형제가 공개됐다.
정주리는 "아이가 많다 보니까 확실히 손이 부족하다"면서도 "일단은 너무 든든하다. 내가 사랑 하는 사람이 많다는 것과 나를 사랑해주는 사람이 많다는 게 좋다"며 5형제 좋은 점을 말하며 웃었다.
이어 정주리는 아들 낳는 비법을 묻자 "끊임없이 사랑하라"면서 여섯째 계획 질문에는 "다섯째 낳았을 때 조리원에서 남편이 정관수술을 하고 조리원에서 같이 요양을 했다"고 밝혔다.
정주리는 출연 계기에 대해서는 "아이를 많이 낳았지 않나. 나는 괜찮다고 생각하는데 주변에서 걱정이 많다. 육아 힘들어한다고 방송에서 봤는데 어떻게 지내는지 궁금해하더라"면서 "'나도 낳기만 한 건 아닐까, 잘 키우고 있는 걸까' 굉장히 고민도 되고 걱정이 되더라. 잘하고 있나 여러분들께 보여드리고 싶었다"고 밝혔다.
