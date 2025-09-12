스포츠조선

"유방암 뇌 전이, 약값만 2억" 원걸 유빈, 국민 청원 호소 '5만명' 달성

기사입력 2025-09-12 23:10


"유방암 뇌 전이, 약값만 2억" 원걸 유빈, 국민 청원 호소 '5만명'…

[스포츠조선 조윤선 기자] 원더걸스 출신 유빈이 유방암 뇌전이 치료제(투카티닙)의 건강보험 급여 적용 관련 국민 청원이 5만 명을 달성한 것에 대한 고마움을 전했다.

유빈은 12일 "이번 청원에 함께 마음을 모아주시고 소중한 동의를 보내주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"라고 글을 올렸다.

그는 "여러분의 응원과 지지가 우리 가족에게 큰 힘이 되었고, 많은 환우분들에게도 큰 희망과 용기가 되었다. 그리고 무엇보다도 따뜻한 마음을 깊이 느낄 수 있었다"라고 전했다.

이어 "보내주신 마음을 오래도록 간직하며 감사의 뜻을 전한다. 여러분의 따뜻한 마음이 큰 위로가 되었다. 늘 잊지 않겠다"고 덧붙였다.

유빈이 청원 동의를 독려했던 유방암 뇌전이 치료제의 건강보험 급여 적용 유방암 뇌전이 치료제의 건강보험 급여 적용 청원은 총 50,075명의 동의를 받았다. 국회법에 따르면 30일 이내 청원 5만 명 이상 동의를 얻게 될 경우 해당 청원은 국회 소관 상임위원회에 회부된다.

앞서 유빈은 지난 1일 "내게 너무나 소중하고 사랑하는 가족에게 안타까운 일이 생겨 이렇게 글을 올린다. 큰언니가 2020년에 유방암 진단을 받고 지금까지 힘겹게 치료를 이어왔다. 하지만 안타깝게도 2024년에는 뇌까지 전이되어 하루하루 고통스러운 싸움을 이어가고 있다"라며 안타까운 소식을 전했다.


"유방암 뇌 전이, 약값만 2억" 원걸 유빈, 국민 청원 호소 '5만명'…
그러면서 "다행히 효과적인 치료제를 어렵게 찾아내었지만, 현실적인 여건 때문에 제대로 된 치료를 받기가 너무나 힘든 상황"이라며 "언니를 조금이라도 지키고 싶은 간절한 마음으로, 여러분께 도움을 부탁드린다. 이번 일은 우리 가족의 문제만이 아니라, 앞으로 유방암 환우분들이 더 나은 치료를 받을 수 있느냐와도 연결된 중요한 문제"라면서 국민청원 동의를 당부했다.

현재 투키사(성분명 투카티닙)는 2023년 12월 식약처 허가를 받았으나 국내 판매가 무기한 지연돼 시급히 치료가 필요한 환자들이 개인 수입에 의존하고 있다. 약값은 2개월 분이 약 3,000만 원에 달하며, 다른 항암제와 병용해야 하지만 기존에 보험이 적용되던 약까지 비급여로 전환돼 연간 2억 원에 이르는 치료비 부담이 발생하는 것으로 알려졌다.

한편 유빈은 2007년 원더걸스 멤버로 데뷔했으며, 2020년에는 연예기획사 rrr엔터테인먼트를 설립했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

소방차 정원관 "이상원 배신에 멤버 교체..솔로 욕심 때문" ('원더풀라이프')

2.

♥하니 어쩌나…'환자 사망' 양재웅 엄벌 청원 ‘1만 명 돌파’

3.

김대호, 기안84도 놀란 광기..집 안에 모래 20박스 쏟아 로망 실현 ('나혼산')

4.

정동원 ‘5억 협박범’ 정체 공개…"가해자는 서울 친구"

5.

'현빈♥' 손예진, 어쩔 수 없는 엄마 "子 낳고 좋아하는 여행도 못 가" ('십오야')

연예 많이본뉴스
1.

소방차 정원관 "이상원 배신에 멤버 교체..솔로 욕심 때문" ('원더풀라이프')

2.

♥하니 어쩌나…'환자 사망' 양재웅 엄벌 청원 ‘1만 명 돌파’

3.

김대호, 기안84도 놀란 광기..집 안에 모래 20박스 쏟아 로망 실현 ('나혼산')

4.

정동원 ‘5억 협박범’ 정체 공개…"가해자는 서울 친구"

5.

'현빈♥' 손예진, 어쩔 수 없는 엄마 "子 낳고 좋아하는 여행도 못 가" ('십오야')

스포츠 많이본뉴스
1.

한화 선두 추격 호재? '고춧가루 부대 에이스' 안나온다…"피로감이 있다"

2.

염갈량, 호부지의 바람이 통했다. NC-LG전 6시37분 우천 취소 결정[잠실 현장]

3.

'판사님, 이러다 MVP까지 하시겠네요' 양키스 저지, 45-46호 연타석 홈런 폭발. 구단 역대 4위 타이 등극

4.

"얼굴 염산 테러에 시력 잃을 뻔했다" 1030억짜리 뉴캐슬 이적생의 '충격 과거'와 놀라운 멘털

5.

3일 연속 외국인 만났던 LG, 비가 살렸다. 14승,10승 외인 비켜가[잠실 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.