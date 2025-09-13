스포츠조선

김희철·이미주, 열애설 아닌 아닌 현실이었나..."사귀자" 돌발 고백 ('힛트쏭')

기사입력 2025-09-13 06:20


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 비즈니스 커플인 김희철과 이미주가 자신들의 열애설을 언급하며 또 한번 셀프 열애설을 생성했다.

12일 방송된 KBS Joy '이십세기 힛-트쏭'에서는 '노래방 점령 리메이크 힛-트쏭'을 주제로, 원곡과는 또 다른 매력으로 노래방 인기 차트를 장악한 리메이크곡들을 소환했다.

이날 이미주는 오프닝에서 김희철을 향한 사랑의 세레나데를 부르며 달달한 분위기를 연출했다.

그때 이미주는 "이 노래 아냐"고 질문을 했지만, 김희철이 스포일러를 하자 "뮤직비디오 말고 내가 물어본 거에만 대답해줄 수 있냐"며 비즈니스 커플다운 티격태격 모습으로 웃음을 안겼다.

이후 노래방 인기 차트에 오른 리메이크곡을 소개, 9위는 김현식의 '내 사랑 내 곁에'였다. 거칠지만 섬세한 보이스로 한국인의 정서를 대변했던 원곡은 가수 홍이삭이 드라마 OST로 리메이크하며 다시금 사랑받고 있다고.

그때 이미주는 "어제 노래방을 다녀왔다. 노래방 순위에 있더라"고 하자, 김희철은 "누구랑 갔냐. 나는 왜 안 부르냐"며 질투했다. 그러자 이미주는 "오빠 번호도 모른다"며 선을 그었고, 김희철은 "우리 둘이 스캔들 난 거 아냐"며 핑크빛 러브라인을 언급했다. 이에 이미주는 "열애설 왜 난거냐. 진짜냐고 연락 많이 받았다"면서 "그래서 더 조심해야 한다"며 철벽 수비 모드로 웃음을 안겼다.


김희철·이미주, 열애설 아닌 아닌 현실이었나..."사귀자" 돌발 고백 (…
5위는 tvN 드라마 '슬기로운 의사생활' OST로 배우 조정석이 참여해 리메이크한 곡인 쿨의 '아로하'였다.

그때 노래가 흘러나오자 김희철과 이미주는 둘만의 듀엣 무대를 연출, 비즈니스 커플인 두 사람은 이날도 셀프 열애설을 생성했다. 그러나 마지막은 커플 하트가 아닌 각각 하트로 열애설을 원천봉쇄해 웃음을 자아냈다.


'아로하'는 편안한 멜로디와 감미로운 보컬이 어우러져 많은 이들의 고백송으로 자리 잡았다고. 이에 김희철은 "여자들은 노래방에서 고백하면 좋아하냐"라며 이미주를 향해 고백 열창을 하며 "미주를 사랑합니다. 나랑 사귀자"며 고백했다. 그러나 이미주는 곧바로 "너무 싫다"라며 단칼에 잘라 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

