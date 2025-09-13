스포츠조선

고소영, 52세에도 늘씬 유지 비결..."건강에 안 좋다는 말에 과일도 NO" ('바로 그 고소영')

기사입력 2025-09-13 07:30


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 배우 고소영이 믿었던 수박의 배신에 대한 썰로 웃음을 안겼다.

12일 유튜브 채널 '바로 그 고소영'에는 "고소영 반려견, 의사도 포기한 포메 알로페시아X 극복한 관리팁 공개!"라며 영상이 게재됐다.

이날 고소영은 "오늘은 별장이라는 콘셉트에 맞게 쉬러 왔다. 맨날 오면 일만 하지 않냐. 그래서 오늘은 요리도 패스"라며 준비해온 음식들을 그릇에 옮겨 담았다.

그때 고소영은 "일 안하기로 했는데 왜 또 오자마자 일 하는 기분이냐"고 했다. 그러자 제작진은 "이건 일이 아니다. 우리가 먹기 위해서 하는 거다"며 얄밉게 말하자, 고소영은 "맞냐"고 해 웃음을 안겼다.


이후 고소영은 식사를 하며 가족들과 영화 '귀멸의 칼날' 시청한 썰, 장동건의 최애 만화 썰, 필라테스 하다 몸살난 썰 등을 재미있었던 일들에 대해 이야기 했다.

후식은 과일. 그때 제작진은 "식후에 과일 드시냐"고 물었고, 고소영은 "요즘은 그렇게까진 안 한다"고 했다. 이어 그는 "과일을 매일 먹는 건 아주 좋은 건 아니라고 하더라. 토마토, 사과, 배는 좀 먹는다"며 건강 문제로 과일을 줄이고 있다고 밝혔다.

그러면서 고소영은 "제일 안 좋은 게 수박이라더라. 수박 거의 반 통씩 먹었다. '수분이나 이런 거 살 하나도 안 쪄'라면서 반 통씩 먹었다. '이상하다. 밥 많이 안 먹었는데 왜 살이 안 빠지냐'고 생각했다"며 믿었던 수박의 배신에 웃픈 미소를 지었다.

anjee85@sportschosun.com

