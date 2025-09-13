송일국 "삼둥이 비교 때문에 학교 따로 보내라고..다른 반 부탁" ('각…

스포츠조선

송일국 "삼둥이 비교 때문에 학교 따로 보내라고..다른 반 부탁" ('각집부부')

기사입력 2025-09-13 07:11


[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 송일국이 삼둥이 양육의 애환을 털어놨다.

11일 방송된 tvN '각집부부'에서는 김정민이 송일국, 김진수, 민영기와 대화를 나누는 모습이 그려졌다.

이날 송일국은 "2년 반 동안 아내와 각집 생활 중이다. 주말에 아내가 올라온다. 삼둥이는 내가 보고 있고 아내는 지방에 내려가 있다"고 말했다.

중1이 된 삼둥이 케어를 전담한다는 그는 "다른 게 힘든 게 아니라 학원 때문에 끝나고 계속 라이딩을 해줘야 한다"고 고충을 털어놨다. 이어 "원래는 학교도 따로 보내라고 한다. 왜냐하면 서로 비교가 되니까. 근데 그럴 수 없으니까 학교에 반은 다르게 해달라고 부탁한다"고 설명했다.

김정민은 "우리도 쌍둥이는 아니지만 애들이 셋이고 운동을 하니까 스포트라이트 받는 애가 다를 거 아니냐. 부족하다고 생각하는 아이는 상처받을까 봐 애들 칭찬을 잘 안 한다. 잘한 건 잘한다고 하지만 같이 있을 때는 칭찬 안 한다"며 "아이들이 여러 명 있으면 누구 하나 잘했다고 집중적으로 칭찬하면 다른 애 자존감이 낮아질 수 있다고 하더라"며 삼형제 양육 팁을 전수했다. 이에 송일국은 "배우고 간다. 난 그렇게까지는 생각 못 했다"고 감탄했다.


그런가 하면 송일국은 사춘기 이야기가 나오자 깊은 한숨을 쉬었다. 이어 굳은 표정으로 아빠 손을 쳐내는 삼둥이 모습을 따라 하며 조언을 구해 웃픔을 자아냈다.

민영기는 "사춘기 때는 칭찬이고 잔소리고 다 잔소리라고 하더라. 김정민한테 물어봤는데 그럴 때는 그냥 그 아이가 열릴 때까지 놔두라고 했다"고 조언했다.

한편 송일국은 자신의 식탐을 고백하며 "만세는 나랑 똑같다. 맛있는 거 있으면 정신 못 차리고 먹는다"고 밝혔다. 이어 "민국이는 딱 엄마다. 아끼고 아꼈다가 마지막에 음미하면서 먹는다"며 삼둥이의 각기 다른 성향을 언급했다.

또한 송일국은 각집 생활 장점을 묻자 "장점은 없는 것 같다. 보고 싶다. 아내의 빈자리가 크긴 하다. 애들 교육 문제도 그렇고 혼자 하려니까 힘들다"고 털어놨다. 그러면서 "아내가 칭찬은 인색한 거 같다. 근데 난 아내랑 부딪히는 원인의 99%가 먹는 거 때문이다. 내가 워낙 식탐이 많고 심하다"고 말했다.

