스포츠조선

이민우, '가난 코스프레' 겨우 해명했는데..♥임신한 예비신부완 '합가 갈등' 위기 (살림남)

기사입력 2025-09-13 09:18


이민우, '가난 코스프레' 겨우 해명했는데..♥임신한 예비신부완 '합가 …

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 예비 신부와 6세 딸을 데리고 부모님과 합가에 나선 이민우가 첫날부터 위기에 직면한다.

13일(토) 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 이민우 가족의 합가 첫날, 웃음과 갈등이 공존하는 예측불가 하루가 펼쳐진다.

지난 방송에서 이민우는 예비 신부와 여섯 살 딸과 함께 부모님, 누나가 사는 서울 집으로 입성해 본격적인 합가살이를 시작했다. 부모님은 새 식구들을 따뜻하게 맞이하며 첫날부터 '합가 라이프'에 대한 기대감을 높였다.

이민우는 예비신부를 집으로 데리고 오는 것에 대해 '가난 코스프레' 의혹이 불거지자 이에 적극 해명하기도 했다.

전 재산을 잃고 차까지 처분하고 대중교통을 이용하고 있다는 그는 "연예인 걱정은 하는 게 아니라지만, 가난한 척 하는 게 아니라 당장 신혼집을 구할 수 없는 상황이라 최대한 아끼는 상황이다. (다 같이 지내면) 불편한 건 사실 있다"라고 부모님과의 합가에 대한 솔직한 마음을 털어놨다.


이민우, '가난 코스프레' 겨우 해명했는데..♥임신한 예비신부완 '합가 …
이날 이민우 어머니는 며느리와 손녀를 위해 정성껏 차린 진수성찬으로 새 식구들을 맞이한다. 한국에 오기 전 "할머니 밥이 걱정된다"고 했던 딸은 물론, 같은 마음으로 긴장하던 이민우까지 함께 첫 식사 자리에 앉는다. 그러나 음식을 맛본 예비 신부와 딸이 갑자기 진땀을 흘리며 당황하기 시작하고, 평온하던 식사 자리는 순식간에 긴장감으로 휩싸인다. 과연 무슨 일이 벌어진 것일까.

이어 이민우 어머니는 새 식구들을 위한 특별 선물을 건네 모두를 감동시킨다. 하지만 "들어온다는 걸 좀 더 일찍 알았더라면 더 좋은 걸 준비했을 텐데"라며 아쉬움과 속상한 마음까지 드러내 뭉클함을 더한다.

그러나 훈훈했던 분위기도 잠시, 이민우 어머니가 "속 터진다. 며느리 보기가 민망하다"며 갑작스러운 분노를 터뜨리자 공기는 급격히 얼어붙는다. 이민우의 표정은 굳어가고, 결국 예비 신부의 손을 잡고 자리를 박차고 나가는데.


첫 합가 하루 만에 위기를 맞은 이민우 가족, 그 극적인 현장은 13일(토) 밤 10시 20분 KBS 2TV '살림남'에서 확인할 수 있다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'유방암 투병' 이성미, 건강식 믿었는데 "독 먹고 있다" 충격

2.

송일국 "삼둥이 비교 때문에 학교 따로 보내라고..다른 반 부탁" ('각집부부')

3.

남보라, 김천 김밥축제 출전한다…"800줄 말던 13남매 장녀 '보라김밥' 공개"

4.

고소영, 52세에도 늘씬 유지 비결..."건강에 안 좋다는 말에 과일도 NO" ('바로 그 고소영')

5.

미용사 된 이지현, '실제 고객 후기'에 비포-애프터까지 공개 "고객 만족도 중요해"

연예 많이본뉴스
1.

'유방암 투병' 이성미, 건강식 믿었는데 "독 먹고 있다" 충격

2.

송일국 "삼둥이 비교 때문에 학교 따로 보내라고..다른 반 부탁" ('각집부부')

3.

남보라, 김천 김밥축제 출전한다…"800줄 말던 13남매 장녀 '보라김밥' 공개"

4.

고소영, 52세에도 늘씬 유지 비결..."건강에 안 좋다는 말에 과일도 NO" ('바로 그 고소영')

5.

미용사 된 이지현, '실제 고객 후기'에 비포-애프터까지 공개 "고객 만족도 중요해"

스포츠 많이본뉴스
1.

'찐하게 갑절로 갚았다' 두산에 당한 3번의 끝내기 패배 '복수', 역시 야구는 9회말 투아웃부터[광주현장]

2.

어차피 4명이면 된다…선발 정착 실패? PS 보답의 시간은 충분하다 "자신감 가지고 끝내길"

3.

헹크의 충격적인 조롱! 오현규 이적무산→슈투트, 너흰 틀려먹었어…영입 추진 가능성 "면밀히 지켜볼 것"

4.

'토트넘 1티어' 깜짝 경고! 손흥민-케인처럼 되면 안 돼…"정리해야할 계약 多"

5.

3일 연속 외국인 만났던 LG, 비가 살렸다. 14승,10승 외인 비켜가[잠실 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.