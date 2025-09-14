이혜정, 남편 외도 목격 고백…"돌아온 말은 천박하다였다"

|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 요리연구가 이혜정이 과거 남편의 외도를 직접 목격했던 충격적인 경험담을 전했다.
13일 방송된 MBN 예능프로그램 '속풀이쇼 동치미'에서는 노사연, 이혜정, 이순실, 김혜숙이 출연해 '기 세다고 놀리지 말아요'라는 주제로 진솔한 대화를 나눴다.
그는 요리 교실에 매진하던 시절 병을 앓아 남편이 주사를 놓아주러 오겠다고 했지만, 귀가하던 길에 남편과 낯선 여인을 함께 목격했다고 밝혔다.
"엘리베이터에서 남편이 내리는데, 그 앞에 한 여자가 있었다. 내가 'OO아빠!'라고 부르자 여자가 도망쳤고 남편도 같이 달아났다. 너무 괘씸해 쫓아가서 붙잡았다"고 회상했다.
그는 당시 분노를 숨기고 "일찍 오세요"라는 말만 남긴 채 돌아섰지만, 자정 무렵 집으로 돌아온 남편은 "지금은 그 여자를 사랑하고 있다"는 잔인한 대답을 내놓았다고 밝혔다.
이혜정은 내연녀의 집까지 찾아가 대면하기도 했다. 상대 여성은 "학생이 선생님을 동경하는 마음이었다"고 둘러댔고, 이혜정은 "X같은 소리"라며 일갈했다고 전했다.
그러나 분노는 여기서 끝나지 않았다. 집에 돌아온 남편은 오히려 "그렇게 천박스럽게 해야 돼?"라며 태도를 바꿨고, 이어 "드센 여자는 집에서도, 밖에서도 드세다. 바가지가 새는 건 똑같다"는 모욕적인 말을 내뱉었다.
이에 이혜정은 "차마 참을 수 없어 바가지를 던졌다"고 고백했다.
이후 2년이 흐른 뒤 남편은 당시 상황에 대해 "다가올 두려움이 컸다. 하지만 아내가 '힘들다'라고 한마디 해줘 미안함이 생겼다"고 털어놨다고 한다.
이혜정은 "일생의 단 한 번 외도였다. 지금은 오히려 우려먹을 이야깃거리로 남았다"며 담담하게 웃어 보였다.
