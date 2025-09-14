스포츠조선

김종국, '철통보안 결혼' 유난 논란 있었는데..."하객은 ♥아내와 각 50명씩만"

기사입력 2025-09-14 08:09


김종국, '철통보안 결혼' 유난 논란 있었는데..."하객은 ♥아내와 각 …

김종국, '철통보안 결혼' 유난 논란 있었는데..."하객은 ♥아내와 각 …

김종국, '철통보안 결혼' 유난 논란 있었는데..."하객은 ♥아내와 각 …

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 지난 9월 5일 깜짝 결혼식을 올린 김종국의 러브스토리가 전격 공개됐다.

14일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서는 최근 화제의 결혼식을 올린 '새신랑' 김종국의 결혼 비하인드 스토리가 최초 공개된다.

최근 슈퍼주니어 활동을 위해 5kg 감량에 성공해 주목받은 김희철은 직접 꾸민 홈짐 공개를 위해 '연예계 대표 헬스인' 김종국과 김동현을 초대했다.

하지만 예상치 못한 독특한 헬스방에 두 사람은 "기구를 이렇게 사는 사람 처음 봤다", "웃기려고 한 거냐"며 황당함을 감추지 못했다.

이를 지켜보던 김종국은 "최근 이사한 신혼집의 공용 헬스장을 직접 새롭게 꾸몄다"고 해 궁금증을 자아냈다.

이어 지난 9월 5일 깜짝 결혼식을 올린 김종국의 러브스토리가 전격 공개됐다.

김종국은 부모님의 반응부터 최근 진행한 정자 검사 결과에 2세 계획까지 솔직하게 털어놔 스튜디오를 술렁이게 했다.

또한 김종국은 아내를 둘러싼 수많은 소문에 대해 직접 언급하고, 결혼식 하객을 본인과 아내 측 각각 50명만 초대했다고 밝히며 자신만의 결혼식 초대 기준을 공개해 관심을 모았다는 후문이다.


특히 결혼식 축가를 본인이 직접 불렀다고 하는데 어떤 노래였을지 관심을 모은다.

한편, 김종국은 과거 김종민의 결혼 당시 300만 원 상당의 냉장고를 선물해 화제를 모은 바 있는데. 당시 "종국이 형이 결혼하면 두 배로 비싼 혼수를 해주겠다"던 김종민에게 즉석에서 전화를 걸어 복불복 혼수 게임을 진행해 폭소를 자아냈다.

이미 신혼집 혼수를 완벽하게 준비했다는 김종국은 딱 한 가지 원하는 혼수를 직접 언급해 호기심을 더했다.

과연 김종민이 사주게 될 혼수는 무엇일지, 최초 공개되는 김종국의 러브 스토리는
14일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이혜정 "남편, 유부녀와 바람나..내연녀 찾아가니 내게 '천박하다'고"(동치미)[종합]

2.

김종민, 결혼하고 확 달라졌다 "라미네이트 받고 금주 실천중"(놀토)

3.

카리나, 눈화장 지우니 몰라보겠네..샤워 직후 '순둥이 민낯' 공개

4.

이민우, 합가 첫날부터 갈등..母 분노에 ♥아내와 집 나갔다 ('살림남')

5.

김지혜, 6년 난임 끝 쌍둥이 출산 "세상 모든 엄마들 존경, 너무 힘들었다"

연예 많이본뉴스
1.

이혜정 "남편, 유부녀와 바람나..내연녀 찾아가니 내게 '천박하다'고"(동치미)[종합]

2.

김종민, 결혼하고 확 달라졌다 "라미네이트 받고 금주 실천중"(놀토)

3.

카리나, 눈화장 지우니 몰라보겠네..샤워 직후 '순둥이 민낯' 공개

4.

이민우, 합가 첫날부터 갈등..母 분노에 ♥아내와 집 나갔다 ('살림남')

5.

김지혜, 6년 난임 끝 쌍둥이 출산 "세상 모든 엄마들 존경, 너무 힘들었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

[EPL현장리뷰]'베리발 1골-1도움' 토트넘, '1명 퇴장' 웨스트햄에 원정 3대0 완승!

2.

역사적인 오심→150년 역사상 첫 대기록, 이정후와 베일리가 해냈다...거칠 것 없는 SF의 행운

3.

헤드샷 퇴장→실책, 결국 대형 참사로…리베라토, 첫 만루포 터졌다→폰세 17연승 보인다

4.

[포토] 김태연 '아찔'

5.

'아찔' 김태연, 140㎞ 직구에 안면 부분 사구→병원 긴급 이동 …하영민 '헤드샷' 퇴장

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.