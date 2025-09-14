최은경, 13년만 '동치미' 하차 후 솔직고백..."뉴스 한 번도 해본 …

|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 방송인 최은경이 뉴스와 관련한 일화를 고백한다.
그런 가운데 최은경이 환한 미소와 매끄러운 진행으로 고향 창원을 소개한다. 마치 10년 이상 앵커로서 활약한 모습과는 반대로 그녀가 "뉴스는 단 한 번도 해본 적이 없다"고 전해 놀라움을 안긴다. 최은경은 "남들과는 다른 스타일과 톡톡 튀는 모습 때문에 자리를 급하게 채워야 하는 상황에서도 본인을 모르는 체했다"며 웃픈 비하인드를 공개한다.
이어 최은경은 최근 개인 유튜브에서 그녀만의 미감을 듬뿍 담아 패션, 요리, 일상, 운동 등 다양한 모습을 보여주고 있다. 무엇보다 그녀는 평소 SNS에 헬스, 필라테스 등 운동하는 모습을 자주 올린다. 174cm라는 길쭉하고 탄탄한 그녀의 보디가 눈길을 끈다. 식객이 은근슬쩍 몸무게를 물어보는 크나큰 실수(?)를 저지르는데. 발끈(?)한 최은경과 장난꾸러기 식객의 매운맛 토크가 현장 분위기를 끌어올린다.
톡톡 튀는 매력의 방송인 최은경과 함께한 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'은
한편 최은경은 최근 박수홍과 함께 13년 만에 MBN '속풀이쇼 동치미'에서 하차했다.
