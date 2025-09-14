[공식] 손석구, 이번에도 '또' 형사..日배우와 '로드' 캐스팅

|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 손석구가 또 형사로 돌아온다.
공개된 캐스팅 라인업도 눈길을 끈다. 넷플릭스 시리즈 '살인자ㅇ난감', 'D.P.' 시리즈와 디즈니+ 시리즈 '카지노', '나인퍼즐', JTBC '천국보다 아름다운' 등에 출연했던 손석구 이번에도 '또' 형사 역할로 돌아온다. 영화 '괴물', '혐오스런 마츠코의 일생', 드라마 '노다메 칸타빌레', '최고의 이혼' 등의 나가야마 에이타가 일본 형사 역할을 맡아 결코 양보할 수 없는 연기 대결을 펼친다. 뿐만 아니라 넷플릭스 시리즈 '지옥', 넷플릭스 영화 '전,란', 드라마 '당신의 맛', '언더커버 하이스쿨' 등의 김신록은 사건의 해결을 돕는 재일교포 사업가로, 넷플릭스 영화 '로기완', 넷플릭스 시리즈 '안나라수마나라', 영화 '힘을 낼 시간', '젠틀맨' 등의 최성은은 두 형사와 다른 입장에서 사건을 파헤치는 정부 요원으로 분한다. 마지막으로 영화 '노량: 죽음의 바다', '이끼', 드라마 '미치지 않고서야', '검법남녀' 등의 정재영이 신원미상인 의문의 남자로 등장해 극에 강렬한 카리스마를 더할 예정이다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com