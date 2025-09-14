스포츠조선

[SC인터뷰] "사과문, 미리 써놨습니다"..'직장인들', '무관' 김원훈의 선 넘는 애드리브 (종합)

최종수정 2025-09-14 12:25

[SC인터뷰] "사과문, 미리 써놨습니다"..'직장인들', '무관' 김원…
사진제공=쿠팡플레이

[스포츠조선 문지연 기자] 방송인 김원훈이 '무관' 수식어를 붙이고도 웃음 유발에 욕심을 내고 있다.

쿠팡플레이 '직장인들'은 월급 루팡과 칼퇴를 꿈꾸는 DY기획의 찐직장인들, 스타 의뢰인과의 심리전 속에서 펼쳐지는 리얼 오피스 생존기를 그리는 코미디물. 시즌1에서는 혜리, 고수, '고로상' 마츠시게 유타카, 최지우, 강하늘, 추성훈이 출연했고 시즌2에서는 조정석, 이세돌, 손흥민, 권나라, 스윙스, 영화 '살인자 리포트'의 조여정과 정성일이 출연했다.

최근 김원훈은 서울 종로구의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 '직장인들'의 인기를 실감하며 행복한 미소를 지었다. 그는 "주변에서 '직장인들' 잘 보고 있다는 말을 진짜 많이 들을 때 '진짜 많은 관심을 받고 있구나' 싶다. 부담감이 많이 있었다. 그동안은 편안한 마음으로 시리즈에 임했다면, 너무 많은 관심을 받다 보니까 촬영 전날에는 스트레스도 받고 있고, 평소와는 다른 저의 모습이 보이니까 중압감을 가지고 있다는 생각이 들었다"는 소감을 밝혔다.

'직장인들'은 대본이 존재하는 시트콤 형식의 예능프로그램이라고 예측되지만, 사실은 90%를 애드리브에 의존하고 있다는 설명. 김원훈은 "'SNL코리아'와 '직장인들'은 콘텐츠 방향성이 다르다. '직장인들'은 애드리브를 많이 요구한다. 대본플레이는 크지 않고, 90%가 애드리브다. 저는 압박감에 머리도 많이 빠졌고, 모발 이식 수술을 했는데도 피스를 붙이고 있다"면서 "본체는 내성적이고 예의바른 사람이라 힘들고 집에 가서 엉엉 운다. 재미를 위해 독설을 해야 하는 순간도 많고 선을 넘을랑 말랑 하는 수위도 조절해야 한다. 주임이라는 역할이 저에게 씌워져 있어서 다행이라고 생각한다"고 말했다.

'직장인들'은 매 시즌 아슬아슬한 애드리브를 구사하면서 웃음을 유발한 프로그램. 김원훈은 앞서 혜리에게는 "재밌네"라는 대사를 하면서 줄을 탔고, 최근에도 스윙스에게 군대에 대한 이야기를 꺼내는 등 상상을 초월하는 과감함으로 분위기를 주도했다. 김원훈은 스스로 아슬아슬하다는 느낌을 받은 적이 있다면서 "저는 사과문을 이미 작성해놨다. 그런데 제작진 분들이 워낙에 선을 잘 캐치해주시고, 정말 편안하게 하라고 해주신다. 편집은 알아서 하실테니까. 아마 원본 영상이 공개가 된다면 저는 이 자리에 없겠지"라면서 "첫 시즌 고수 씨가 왔을 때 이미 이 프로그램의 상황을 인지하고 오시는 거다. 워낙 연기를 잘하시다 보니, 제가 어떤 얘기를 했을 때 화가 난 듯한 표정과 말투를 하시니 '진짜 기분이 상하셨나 보다' 느꼈는데, 그래서 중간에 '형, 제가 죄송하다. 콘셉트라서' 이렇게 말씀드린 적이 있는데 '저도 콘셉트입니다'하셔서 당황한 적이 있다"고 했다.

매번 눈물을 흘리고, 심지어는 모발이식 이후에도 탈모를 감당하지 못하는 김원훈임에도 앞으로 만나고 싶은 게스트가 많다고. 김원훈은 게스트에 대해 "나무위키를 정독하고 예전 것을 찾아보고 간다. 게스트가 누가 나오는지는 하루 전날이나 그렇게 빨리 알려주지 않는다. 대본을 받고 '이분이 나오시는구나' 하면서 하루 종일 찾아보는 거다. 그분이 인터뷰를 했을 때 난감한 표정을 짓거나 그러면 '이런 것에 대해 좀 긁히시는구나. 접수' 하고 몇 개를 생각해두는 편이다"라고 말했다.


[SC인터뷰] "사과문, 미리 써놨습니다"..'직장인들', '무관' 김원…
사진제공=쿠팡플레이
김원훈은 희망하는 게스트를 언급하면서 "저는 오히려 대부. 완전 톱중의 톱. 최민식 선배님이나 이런 분들 나오면 재미있게 놀릴 수 있을 것 같다. 그분께 감히 조롱, 놀림, 그런 걸 하지는 않잖나. 근데 한 번쯤은 해보고 싶기는 하다. 그때는 사과문 꺼내야지. 최민식 님도 작품이 다 잘되는 건 아니니까. 예를 들어서 흥행이 좀 덜 된 작품으로 놀리거나. 놀릴 것은 많다"고 예고했다.

시청자들에게 웃음을 선사하고 있는 만큼, 수상에 대한 기대감이 가득했던 올해다. 그러나 김원훈은 앞서 제4회 청룡시리즈어워즈와 제61회 백상예술대상에서 예능인상 수상이 불발된 바 있다. 이에 김원훈은 실망한 날것의 표정을 보여줘 시선을 모으기도. 심지어 청룡시리즈어워즈에서는 자신의 수상 불발 이후 이수지의 수상 소감 시간에 무대에 난입해 소감을 밝히는 모습이 화제가 되기도 했다.


김원훈은 "백상도 그렇고 청룡도 노미가 돼서 비록 수상하지 못했지만 제가 생각했을 때는 노미 된 것만으로도 만족이었다. 수상은 부담스러웠다. 수상을 안하고 싶었다. 만약에 수상하면 내가 보여준 것도 없고 한 것도 없는 것 같은데 상을 주신다는 건 오히려 부담이 되는 순간이라 제가 열심히 했다고 생각했던 해에 받고 싶다. 수상소감을 준비를 하기는 했다. 받을 것 같아서 한 게 아니라 막상 했는데 아무 말도 못하고 어버버 하는 것보다는 어느 정도 해서 수상소감을 해야 예의라고 생각해서지 받을 거라고는 생각하지 않았다"고 고백했다.

이어 "(동료들에게) 많은 놀림을 받았다. 오히려 수상을 못해서 스포트라이트를 받았던 재미 요소가 개그맨으로서 좋았던 것 같다. 무관이라는 호를 가져가고 싶다. 무관 김원훈 해서 놀릴거리를 좀 주고 싶다. 무관이라는 이미지가 재미있는 것 같다. 사람들이 놀리기에는. 다른 작품도 할 슌도 그렇지만 제가 웃길 수 있으면 상관이 없다. 그런 거에 크게 개의치 않아한다. 놀림거리를 주는 게 좋은 것 같다"고 말했다.

이에 '무관' 수식어를 내년에도 지킬 예정이냐는 질문에 "이왕 받으면 좋겠지만 무관이어도 크게 개의치않을 것 같다. 지금 이대로라면 또 수지 선배가 (받는 것)아닐까 싶다. 많은 분들이 '이 상을 받을만 하다' 했을 때 받는 그림을 생각하기는 했다. 저는 아직은 좀 갈 길이 멀었다. 역량의 기준이 100%라 하면은 지금은 한 50% 정도. 데뷔를 그래도 2015년에 했는데 10년간 50퍼센트 했으니까 10년 후에는 없겠지. 다 보여드렸으니까"라며 앞으로의 활약을 기대하게 만들었다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이혜정 "남편, 유부녀와 바람나..내연녀 찾아가니 내게 '천박하다'고"(동치미)[종합]

2.

故 오인혜, 심정지 상태로 발견→병원 치료 중 사망...오늘(14일) 사망 5주기

3.

양치승, 헬스장 사기 폐업에 차까지 팔았다 "회원들 환급 돈 모자라"

4.

'정혜영♥' 션, 20세 큰딸과 '815런' 달렸다.."아빠 돕기 위해 3년째 참여" ('전참시')

5.

"팁만 13만원이라고? 너무한다" 이현이, 하와이 물가에 멘붕

연예 많이본뉴스
1.

이혜정 "남편, 유부녀와 바람나..내연녀 찾아가니 내게 '천박하다'고"(동치미)[종합]

2.

故 오인혜, 심정지 상태로 발견→병원 치료 중 사망...오늘(14일) 사망 5주기

3.

양치승, 헬스장 사기 폐업에 차까지 팔았다 "회원들 환급 돈 모자라"

4.

'정혜영♥' 션, 20세 큰딸과 '815런' 달렸다.."아빠 돕기 위해 3년째 참여" ('전참시')

5.

"팁만 13만원이라고? 너무한다" 이현이, 하와이 물가에 멘붕

스포츠 많이본뉴스
1.

[EPL현장리뷰]'베리발 1골-1도움' 토트넘, '1명 퇴장' 웨스트햄에 원정 3대0 완승!

2.

'레전드 캡틴' 손흥민 공백은 없다, 전설이 돌아올 거니까..."복귀 의심 없어" 해리 케인, 토트넘행 본격 시동

3.

포스텍 대오열! "토트넘 위장 팀이냐"→내일 아침 경질…데뷔전 내내 아스널 조롱에 시달렸다

4.

[EPL현장]토트넘, 웨스트햄 원정에서 0-0으로 전반 종료

5.

'A매치 2연속 득점' 손흥민, 새너제이 어스퀘이크전 '최전방 공격수' 선발 출전[공식발표]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.