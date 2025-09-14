에일리♥최시훈, 미국서 한 끼에 50만원 탕진 "한달 식비 쓴 꼴" ('…

스포츠조선

기사입력 2025-09-14 19:57


[스포츠조선닷컴 이게은기자] 에일리, 최시훈 부부가 미국 물가에 깜짝 놀랐다.

14일 '일리네 결혼일기' 채널에는 '눈 뜨고 코베이는 LA의 충격적인 식사 가격'이라는 영상이 게재됐다.

에일리와 최시훈은 미국 일정을 함께 소화하며 신혼의 달콤함을 즐겼다. 함께 러닝을 하고 맛집도 찾아다녔다. 중식으로 허기진 배를 채우던 에일리는 "난 이따가 리허설을 하러 가야해서 아침 11시이지만 내 마지막 식사가 될 수 있다"라며 철저하게 식단 관리를 하는 모습을 보였다. 이후 에일리는 공연을 잘 마무리 지었다.


다음날 두 사람은 한 레스토랑에서 파스타, 피자, 미트볼, 스파게티 캐비어 등을 주문해 먹었다. 최시훈은 계산을 마친 후 다소 어두운 얼굴로 "내 계산으로는 150에서 200달러가 나올 줄 알았는데, 300달러에 팁 20% 줬다"라고 말했다. 한 끼 식사에 50만원을 썼다는 것. 최시훈은 "한 끼로 한달 식비를 써버렸다"라며 당황했다.

한편 에일리와 최시훈은 지난 4월 20일 결혼식을 올렸다.

joyjoy90@sportschosun.com

