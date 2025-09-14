스포츠조선

'김무열♥' 윤승아, '볼록' 아랫배 심각해졌다더니..."배 집어 넣어라" ('승아로운')

기사입력 2025-09-14 12:10


'김무열♥' 윤승아, '볼록' 아랫배 심각해졌다더니..."배 집어 넣어라…

'김무열♥' 윤승아, '볼록' 아랫배 심각해졌다더니..."배 집어 넣어라…

'김무열♥' 윤승아, '볼록' 아랫배 심각해졌다더니..."배 집어 넣어라…

'김무열♥' 윤승아, '볼록' 아랫배 심각해졌다더니..."배 집어 넣어라…

'김무열♥' 윤승아, '볼록' 아랫배 심각해졌다더니..."배 집어 넣어라…

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 배우 윤승아가 "요즘 진짜 많이 먹는다"면서 바쁜 일상 속 운동하는 모습을 공개했다.

14일 유튜브 채널 '승아로운'에는 "24시간이 모자란 일주일의 기록!"이라면서 영상이 게재됐다.

이날 윤승아는 "운동 간다. 어제도 예약해놨었는데 원이가 갑자기 아파서 병원에 가느라 못 갔다"며 차를 타고 이동했다. 그는 "엄마들의 숙명이다. 예약했지만 마음 편히 못 간다"면서 "하지만 원이가 괜찮아져서 괜찮다"면서 계획된 것 들이 언제 바뀔 지 모르는 엄마의 일상을 전했다.

윤승아는 "며칠 동안 먹은 간식들과 밥을 빼러, 구부러진 등을 피러 발레에 간다"면서 "원래 저녁 잘 안 먹었다. 근데 요즘 진짜 많이 먹는다. 아침, 점심, 저녁 다 먹고 있다"며 든든히 챙겨먹는 요즘 일상을 전하며 웃었다.

그러면서 그는 "그래서 아랫배도 많이 나오고 팔뚝도 두꺼워지고 아주 심각해지고 있다"면서 "힘내보자"며 열심히 운동을 하는 이유를 전했다.


'김무열♥' 윤승아, '볼록' 아랫배 심각해졌다더니..."배 집어 넣어라…
또한 윤승아는 필라테스를 하는 모습도 공유, 그때 윤승아는 자신의 옷을 타이트하게 묶는 선생님의 모습에 당황해 웃음을 안겼다.

이후 윤승아는 기구를 이용해 동작을 선보였고, 이때 선생님은 윤승아의 자세를 고쳐주며 "배 집어 넣어라"고 했다. 그러나 윤승아는 "그거 어떻게 하는 거냐"면서 결국 웃음이 터졌다. 특히 선생님은 윤승아가 안 해본 거꾸로 동작들까지 도전, 윤승아는 쉽지 않은 동작에 초반에는 실패했지만 계속되는 노력 끝에 해당 동작을 완벽하게 소화해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이혜정 "남편, 유부녀와 바람나..내연녀 찾아가니 내게 '천박하다'고"(동치미)[종합]

2.

故 오인혜, 심정지 상태로 발견→병원 치료 중 사망...오늘(14일) 사망 5주기

3.

양치승, 헬스장 사기 폐업에 차까지 팔았다 "회원들 환급 돈 모자라"

4.

'정혜영♥' 션, 20세 큰딸과 '815런' 달렸다.."아빠 돕기 위해 3년째 참여" ('전참시')

5.

"팁만 13만원이라고? 너무한다" 이현이, 하와이 물가에 멘붕

연예 많이본뉴스
1.

이혜정 "남편, 유부녀와 바람나..내연녀 찾아가니 내게 '천박하다'고"(동치미)[종합]

2.

故 오인혜, 심정지 상태로 발견→병원 치료 중 사망...오늘(14일) 사망 5주기

3.

양치승, 헬스장 사기 폐업에 차까지 팔았다 "회원들 환급 돈 모자라"

4.

'정혜영♥' 션, 20세 큰딸과 '815런' 달렸다.."아빠 돕기 위해 3년째 참여" ('전참시')

5.

"팁만 13만원이라고? 너무한다" 이현이, 하와이 물가에 멘붕

스포츠 많이본뉴스
1.

[EPL현장리뷰]'베리발 1골-1도움' 토트넘, '1명 퇴장' 웨스트햄에 원정 3대0 완승!

2.

'레전드 캡틴' 손흥민 공백은 없다, 전설이 돌아올 거니까..."복귀 의심 없어" 해리 케인, 토트넘행 본격 시동

3.

포스텍 대오열! "토트넘 위장 팀이냐"→내일 아침 경질…데뷔전 내내 아스널 조롱에 시달렸다

4.

[EPL현장]토트넘, 웨스트햄 원정에서 0-0으로 전반 종료

5.

'A매치 2연속 득점' 손흥민, 새너제이 어스퀘이크전 '최전방 공격수' 선발 출전[공식발표]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.