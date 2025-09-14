'김무열♥' 윤승아, '볼록' 아랫배 심각해졌다더니..."배 집어 넣어라…

|
[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 배우 윤승아가 "요즘 진짜 많이 먹는다"면서 바쁜 일상 속 운동하는 모습을 공개했다.
윤승아는 "며칠 동안 먹은 간식들과 밥을 빼러, 구부러진 등을 피러 발레에 간다"면서 "원래 저녁 잘 안 먹었다. 근데 요즘 진짜 많이 먹는다. 아침, 점심, 저녁 다 먹고 있다"며 든든히 챙겨먹는 요즘 일상을 전하며 웃었다.
그러면서 그는 "그래서 아랫배도 많이 나오고 팔뚝도 두꺼워지고 아주 심각해지고 있다"면서 "힘내보자"며 열심히 운동을 하는 이유를 전했다.
이후 윤승아는 기구를 이용해 동작을 선보였고, 이때 선생님은 윤승아의 자세를 고쳐주며 "배 집어 넣어라"고 했다. 그러나 윤승아는 "그거 어떻게 하는 거냐"면서 결국 웃음이 터졌다. 특히 선생님은 윤승아가 안 해본 거꾸로 동작들까지 도전, 윤승아는 쉽지 않은 동작에 초반에는 실패했지만 계속되는 노력 끝에 해당 동작을 완벽하게 소화해 눈길을 끌었다.
