스포츠조선

세이마이네임 도희 "고1때 투명인간 취급" 눈물…사장님 김재중도 격려(청춘지옥)

기사입력 2025-09-14 17:12


세이마이네임 도희 "고1때 투명인간 취급" 눈물…사장님 김재중도 격려(청…
사진 제공=MBC

[스포츠조선 정빛 기자] '오은영 리포트-청춘 지옥' 고교 특집이 공개된다.

15일 방송되는 MBC '오은영 리포트'는 '청춘 지옥-어른들은 몰라요' 공개 방송 특집으로 꾸며진다. '청춘 지옥'은 소외된 청춘들의 목소리와 고민을 세상에 전달하고, 어른들의 공감대를 형성하기 위한 세대 공감 특집이다. 지난주 방송된 대학생 편은 역대급 솔직한 고민과 오은영 박사의 화끈한 솔루션으로 방송 후 뜨거운 화제를 일으켰다.

그동안 많은 부부가 자녀와의 갈등을 이유로 '오은영 리포트'를 찾았다. 실제로, 이날 '부모님과 고민 상담한다VS아니다'에 대한 현장 투표 결과가 공개돼 청소년 자녀를 둔 MC들이 씁쓸해 한다.

이번 '청춘 지옥'은 그 어디에도 마음을 털어놓지 못한 10대들의 고민과 함께, 청소년과 부모 세대가 서로를 잘 몰라 생긴 갈등을 해소하기 위해 마련된 자리. 세대를 뛰어넘는 화해와 진한 공감을 시청자들에게 선사할 예정이다.

특히 이날 '청춘 지옥'에는 가수 김재중과 김재중이 제작한 걸그룹 세이마이네임이 깜짝 지원 사격에 나서 시청자들의 뜨거운 기대감을 더한다. 김재중은 "꿈은 내가 나에게 해주는 약속이다. 빨리 안 가도 괜찮고, 남들과 달라도 괜찮다. 여러분의 모든 날을 응원하겠다"라고 격려의 메시지를 전해 현장 분위기를 훈훈하게 만든다.

그런가 하면, 세이마이네임 도희는 친구들 사이에서 소외됐다는 학생의 사연에 자신의 실제 경험담을 고백해 놀라움을 자아낸다. 도희는 "고1 체육대회를 기점으로 완전히 투명 인간이 됐다"라고 털어놓는다. 이어 도희는 자신이 소외감으로 힘들었던 시기를 어떻게 극복했는지 고백해 안방에 뭉클함을 안길 예정.

세이마이네임 메이 역시 가수를 꿈꾸는 학생에게 진심이 담긴 응원을 전한다. 이날 메이는 "오디션만 6~70번 정도 봤다. 마음이 많이 힘들었는데 이걸 꼭 하겠다는 마음으로 열심히 했다"라고 포기하지 않고 꿈을 이어온 경험을 회상해 10대들에게 뜨거운 환호를 이끌어낸다.

MBC '오은영 리포트-청춘 지옥' 고교 특집은 9월 15일(월) 오후 10시 50분 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 대도서관, 남겨진 반려견들 어떻게 지내나..“친동생이 동보는 중” [전문]

2.

박봄, '활동 중단' 선언→내 남편 '♥이민호' 중단은 언제쯤 될까[SCin스타]

3.

추성훈, 지갑에 현금 1500만원 들고 다니면 뭐하나..시급 500원 쓰레기 매립지서 알바('밥값')

4.

임수향, '청담동 62평家' 이사 준비 중 뒤통수 맞았다..."계약 당일 다른 곳에 넘겨"

5.

이민정, 노인 분장에 “아 깜짝이야”..박희순인지 몰라볼 뻔

연예 많이본뉴스
1.

故 대도서관, 남겨진 반려견들 어떻게 지내나..“친동생이 동보는 중” [전문]

2.

박봄, '활동 중단' 선언→내 남편 '♥이민호' 중단은 언제쯤 될까[SCin스타]

3.

추성훈, 지갑에 현금 1500만원 들고 다니면 뭐하나..시급 500원 쓰레기 매립지서 알바('밥값')

4.

임수향, '청담동 62평家' 이사 준비 중 뒤통수 맞았다..."계약 당일 다른 곳에 넘겨"

5.

이민정, 노인 분장에 “아 깜짝이야”..박희순인지 몰라볼 뻔

스포츠 많이본뉴스
1.

140km 헤드샷 충격, 쓰러진 김태연 진심으로 걱정한 하영민...다리에 손 얹고 미안해 어쩔 줄 몰라

2.

"왜 이정후 뺐어?" 美 팬들 극대노…4할 타격 썩힌다고? 기적의 WC 진입 기회 놓쳤다

3.

LG 잡고 3연승 가보자! KIA 선발 명단 떴다 → 윤도현-박찬호 테이블세터 출격

4.

한화가 온다! 뒤통수 뜨거운 LG, 연패 탈출 위한 라인업 공개 → 김현종 데뷔 첫 선발 출장

5.

"기다렸던 순간이다" 대한항공 헤난 감독 데뷔 첫 경기 승리. 우리카드에 3대0 셧아웃[여수 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.