'폭군의 셰프' 최고 18.1%..이 폭발력, 임윤아 아니면 누가 해

[스포츠조선 문지연 기자] '폭군의 셰프' 임윤아가 아니면, 이 폭발적 상승세가 가능할까.
경합 점수가 발표 나기 전, 연지영은 예리한 추리로 명나라 숙수 아비수(문승유)가 자신이 준비한 고춧가루를 사용했고 그 배후에 제산대군(최귀화)이 있었다는 사실을 밝혀냈지만, 연지영 역시 재료를 지켜내지 못한 책임을 언급하며 경합은 결국 무승부로 끝이 났다.
특히 임윤아는 극 전반에 걸친 요리 경합 장면 하나하나를 특유의 섬세한 호흡과 자연스러운 표현력으로 긴장감 있게 쌓아 올려 시청자들의 시선을 끝까지 붙들었으며, 실제로도 대역을 최소화해 요리 과정을 직접 소화하는 진심으로 캐릭터에 대한 설득력을 더욱 높였다.
한편 '폭군의 셰프' 8화는 임윤아의 호연에 힘입어 전국 15.4%, 최고 17.4%, 수도권 15.8%, 최고 18.1%(닐슨코리아 기준)를 기록해 자체 최고 시청률을 달성했으며 매주 토, 일 오후 9시 10분 tvN에서 만나볼 수 있다.
