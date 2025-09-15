스포츠조선

이지혜, 가슴수술 의혹에 수영복 기자회견 "당당히 겨드랑이 오픈" ('돌싱포맨')

기사입력 2025-09-15 09:54


이지혜, 가슴수술 의혹에 수영복 기자회견 "당당히 겨드랑이 오픈" ('돌…

이지혜, 가슴수술 의혹에 수영복 기자회견 "당당히 겨드랑이 오픈" ('돌…

이지혜, 가슴수술 의혹에 수영복 기자회견 "당당히 겨드랑이 오픈" ('돌…

이지혜, 가슴수술 의혹에 수영복 기자회견 "당당히 겨드랑이 오픈" ('돌…

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 가수 이지혜가 전설로 회자되는 수영복 기자회견을 한 이유를 털어놨다.

15일 SBS 측은 공식 SNS를 통해 "남편 닮은 아기에 눈물 흘린 손담비?! 물 만난 퀸들의 흥 대방출★"라면서 '돌싱포맨' 예고편을 공개했다.

이날 게스트로 '역대급 언니들' 이지혜와 손담비, 김똘똘이 출연한 가운데 이지혜는 전설로 회자되는 수영복 기자회견을 떠올렸다.


이지혜, 가슴수술 의혹에 수영복 기자회견 "당당히 겨드랑이 오픈" ('돌…
이지혜는 "발육이 남다르다 보니까 사람들이 '이지혜 가슴 수술했다'고 하더라"면서 "그래서 기자회견 때 겨드랑이를 오픈 했다"며 자연 인증을 위해 수영복을 입고 기자회견을 한 사실을 털어놨다. 그러면서 이지혜는 "가슴은 안 했다. 몸은 자연이다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.

그때 김준호는 "이건 뭐냐"면서 이지혜의 졸업사진을 공개, 이를 본 탁재훈과 이상민은 "누구냐"며 장난을 쳤다. 그러자 이지혜는 "죽은 동생이 하나 있다"고 해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유승준, 윤일상 '손절' 저격에 입 열었다 "뒤틀린 진실, 모든 오해 풀리길"[SC이슈]

2.

'신세계 이혼' 고현정, '전남편 정용진 조카' 애니 공개응원…연예인 '끼' 동질감 느꼈나[SC이슈]

3.

김종국, 이광수·김희철·탁재훈 다 빠진 하객명단…"헬스장 관장은 초대"[SC리뷰]

4.

'건강이상 활동중단' 박봄, '열애 공개거절' 이민호 재소환…팬들 우려[SC이슈]

5.

'윤형빈♥' 정경미, 학원 원장 됐다더니..60평 아파트 공개 "명품도 한가득"

연예 많이본뉴스
1.

유승준, 윤일상 '손절' 저격에 입 열었다 "뒤틀린 진실, 모든 오해 풀리길"[SC이슈]

2.

'신세계 이혼' 고현정, '전남편 정용진 조카' 애니 공개응원…연예인 '끼' 동질감 느꼈나[SC이슈]

3.

김종국, 이광수·김희철·탁재훈 다 빠진 하객명단…"헬스장 관장은 초대"[SC리뷰]

4.

'건강이상 활동중단' 박봄, '열애 공개거절' 이민호 재소환…팬들 우려[SC이슈]

5.

'윤형빈♥' 정경미, 학원 원장 됐다더니..60평 아파트 공개 "명품도 한가득"

스포츠 많이본뉴스
1.

홍명보 감독님 저도 있어요! '韓 역대급 유망주 등장'...한국인 라리가 8호 김민수, 스페인 2부 에이스 등극 '2골 2도움'

2.

'LG만 잡는다고?' 6점 차 앞선 4회, 71구 던진 선발을 내렸다…고춧가루 경계령, 승리에 이토록 진심이다

3.

드디어 80승! LG, 우승 확률 95% 폭등! 14-0 KIA 융단폭격 → KIA 가을야구 탈락 위기

4.

맨체스터 유나이티드 박살, 박살, 초박살...맨시티에 0-3 대참사→아모림 진짜 위기 '14위 추락'

5.

‘손흥민 후계자’ 양민혁, 왜 영입했나, 어처구니없는 근황...1호 초대형 위기 ‘4G 0분 출장’

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.