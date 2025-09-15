스포츠조선

생존 생활 시뮬게임 '딩컴', 닌텐도 스위치 버전 11월 출시

기사입력 2025-09-15 10:41


크래프톤은 생존 생활 시뮬레이션 게임 '딩컴(Dinkum)'의 닌텐도 스위치 출시를 공식 발표했다.

이번 소식은 지난 12일 열린 닌텐도의 온라인 쇼케이스 '닌텐도 다이렉트(Nintendo Direct)'를 통해 전세계 공개됐으며, 일본·미국·유럽 행사를 통해 동시 발표됐다.

이번 발표와 함께 닌텐도 e숍을 통해 '딩컴' 디지털 다운로드 패키지 사전판매가 시작됐다. 닌텐도 스위치 버전 사전 구매자에게는 '딩컴' 인게임에서 착용이 가능한 '배틀그라운드 코스튬 세트'가 특전으로 제공되며, 사전판매 기간 동안은 10% 할인 혜택도 적용된다. 닌텐도 스위치 실물 패키지도 출시될 예정이며 사전 판매를 16일에 시작한다.

닌텐도 스위치 버전은 오는 11월 6일 글로벌 출시를 앞두고 있으며, 사전판매 기간은 한국 시간으로 11월 6일 오전 8시 59분까지이며, e숍 페이지 오픈 시점부터 체험판(데모)도 함께 이용이 가능하다.

'딩컴(Dinkum)'은 호주의 1인 개발자 제임스 벤던(James Bendon)이 개발한 생존 생활 시뮬레이션 게임으로, 호주에서 영감을 받은 독특한 식생과 동식물을 배경으로 섬을 개척해 나가는 것이 특징이다. 탐험, 제작, 사육, 농사, 채집, 사냥 등 다양한 콘텐츠를 통해 자신만의 섬을 꾸미고 개성 있는 플레이를 즐길 수 있다.

5년간의 개발 끝에 지난 2022년 7월 스팀에서 얼리 액세스로 출시된 이후, 2025년 4월 정식 버전(1.0)으로 전환됐으며 현재까지 누적 판매량 140만 장 이상(올 8월 기준)을 기록하고 있다. 또 스팀 플랫폼에서 92% 긍정 평가를 기록하며 '매우 긍정적(Very Positive)' 평가를 유지하고 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

