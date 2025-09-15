성형에만 무려 1억4천…서장훈 "여기까지가 한계" 충고 ('물어보살')

|
|
|
|
|
|
[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 성형에만 무려 1억 4천만 원을 썼다는 사연자가 등장했다.
사연자는 성형으로 인해 달라진 외모에도 불구하고 여전히 만족하지 못하고, 모자란 부분이 보인다며 불안한 마음을 드러낸다. 병원에서도 그만하라는 권유를 받았다고 밝히기도 한다.
이에 서장훈은 "여기까지가 한계인 것 같다", "수술했다는 사실을 말하지 않아도 알 것 같다. 지금 네 표정이 전혀 자연스럽지 않다"라며 진심 어린 충고를 건넨다. 또 "백번 양보해 피부 관리 정도만 하고 이제는 멈춰라"라며 강하게 조언한다. 이수근 또한 "수술 말고 운동이나 다른 방식으로 너 자신을 가꿔라. 얼굴이 바뀐다고 본질이 바뀌는 게 아니다", "널 사랑해 줘라"라며 응원한다.
이 외에도 17살 나이 차이에 주변의 시선이 신경 쓰인다는 국제 커플의 사연, 전남편이 한 달 10만 원의 양육비만 보낸다는 사연 등은 오늘(15일) 밤 8시 30분 KBS Joy에서 확인할 수 있다.
anjee85@sportschosun.com