스포츠조선

'광클' 부르는 이효리 요가원 후기..."직접 자세 교정 해주셔"

기사입력 2025-09-15 14:06


'광클' 부르는 이효리 요가원 후기..."직접 자세 교정 해주셔"

'광클' 부르는 이효리 요가원 후기..."직접 자세 교정 해주셔"

'광클' 부르는 이효리 요가원 후기..."직접 자세 교정 해주셔"

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]가수 이효리에게 요가 수업을 받은 수강생들의 후기가 공개됐다.

15일 이효리의 요가원 측은 공식 SNS 스토리에 수강생들의 후기가 담긴 게시물을 리트윗했다.

한 수강생은 "좋은 거 나만 알 수 없다. 10월 수강권 다들 광클해라. 아니 하지마. 아니 해라. 아니 하지마"고 적어 웃음을 안겼다.

이효리가 직접 진행하는 요가 수업은 사전 예약제로 운영, 수강권은 예약 오픈과 동시에 빠르게 매진됐다고.

이어 그는 "요가가 처음이라 호흡도 동작도 많이 서툴지만 온전히 나에게 집중할 수 있는 시간이라 너무 좋았다"면서 "횰쌤이 다니면서 자세 교정도 해주시고 (10초간 만져주심. 오늘 샤워 못해) 숙련자분들 쳐다보며 따라하기에도 좋았어서 나 같은 요린이, 초짜 분들도 경험해보시면 좋을 것 같다"며 수업 후기를 전했다. 그러면서 "오늘의 기억으로 남은 9월 행복하게 보내겠다"고 덧붙였다.

또 다른 수강생은 "초보자도 쉽게 따라할 수 있는 아난다 선생님의 하타요가는 깊은 후굴 다음에 이루어진 전굴로 너무 시원해서 월요일 아침이 개운해졌다"며 요가 수업 후 느낌을 적었다.

이어 "수련이 끝나고 인사 후 나가려고 하니 효리 샘이 먼저 '몸이 너무 좋으시다. 운동하시냐. 요가 선생님이냐'고 하셔서 '필라테스 강사고 요가는 이제 배우고 있다' 하니 '잘했다'며 칭찬도 해주시고, 이번 주말 대회가 있다 하니 좋은 성적 거두라는 응원과 함께 다음에 또 보자며 인사해주셨다"며 이효리의 응원에 힘을 냈다.

이효리 덕분에 요가의 매력에 빠진 수강생도 있었다. 그는 "오늘 인생 첫 요가를 존경하는 효리 언니에게 배우고 왔다"며 "차분한 분위기가 마음을 편안하게 만들어주었고 천천히 움직임을 통해 나를 알게 되는 시간이었다"며 수업 후 만족감을 드러냈다. 그러면서 "요가라는 매력에 푹 빠져버렸다. 중독되는 묘한 매력이랄까"라고 덧붙였다.


한편 이효리는 최근 서울 서대문구 연희동에 '아난다 요가'를 열었다.

9월 한 달간 원데이 클래스로만 운영되는 '아난다 요가'의 1회 수강료는 3만 5000원이다. 이효리는 오전 8시 30분과 10시 두 차례 직접 수업을 진행한다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이필모, 안타까운 가족사 "2년 전 母 돌아가셨지만 父 아직 몰라" ('4인용 식탁')

2.

방시혁, 세단타고 경찰 출석…"심려 끼쳐 송구, 조사 성실히 임하겠다"[SC이슈]

3.

고현정 '신세계家 언급' 부담됐나..전남편 조카 애니 '좋아요' 결국 취소

4.

추신수, ‘괴담 제조기’ ♥하원미에 ‘보복 폭로전’..‘이혼숙려캠프’ 출연까지 예고

5.

'40세' 강은비, 자연임신 성공 눈물 "내년 5월 출산...태명은 산삼이"[공식]

연예 많이본뉴스
1.

이필모, 안타까운 가족사 "2년 전 母 돌아가셨지만 父 아직 몰라" ('4인용 식탁')

2.

방시혁, 세단타고 경찰 출석…"심려 끼쳐 송구, 조사 성실히 임하겠다"[SC이슈]

3.

고현정 '신세계家 언급' 부담됐나..전남편 조카 애니 '좋아요' 결국 취소

4.

추신수, ‘괴담 제조기’ ♥하원미에 ‘보복 폭로전’..‘이혼숙려캠프’ 출연까지 예고

5.

'40세' 강은비, 자연임신 성공 눈물 "내년 5월 출산...태명은 산삼이"[공식]

스포츠 많이본뉴스
1.

LG에 0대14 굴욕의 대패 후...일정도 잔인하다, 벼랑 끝 KIA 왜 하필 한화 3연전이냐

2.

LG에 0대14 굴욕의 대패 후...일정도 잔인하다, 벼랑 끝 KIA 왜 하필 한화 3연전이냐

3.

'만년 하위팀 이제 잊어라' 7년 만에 PS 진출…살아있는 '자력 1위' 가능성, 끝까지 달린다

4.

"저 떠납니다, 계약해지 해주세요" 스쿼드 제외 통보받고 돌연 브라질행…알 힐랄 초유 사태에 법적대응 예고

5.

'EPL 123골 75도움' 한때 손흥민 이상 슈퍼스타, 31살 전성기 나이에 충격 근황...주급 5억7천 왕따 전락 "감독 본 적도 없다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.