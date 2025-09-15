13남매 장녀 남보라 “동생 둘 땐 수혜자였지만”..육퇴 선언한 사연

|
[스포츠조선 박아람 기자] 13남매 장녀 배우 남보라부터 외동인 척 살아야 했던 가수 임희숙까지, 각자의 삶을 묵묵히 견뎌온 'K-장녀'들이 이제야 가슴속 이야기를 꺼냈다.
이어 그는 "제가 스무 살 때 13번째 동생이 태어났다. 12번째까지는 육아를 열심히 도왔지만 막내는 내가 키우지 않겠다고 육아 퇴직을 선언했다"며 "그런데 한두 번 아기를 안았는데 정이 들더라"며 맏이로서의 어쩔 수 없는 책임감을 털어놨다.
방송인 이상벽은 "7남매 중 장남으로 태어나 부모님의 기대를 한껏 받으며 자라왔어요. 어머니는 제가 군대에 있는 동안에도 제 밥을 따로 챙겨두실 정도였다"라고 회상했다.
임희숙은 데뷔 후 남동생들의 존재를 숨겨야 했던 아픈 사연을 전했다.
그는 "엄마를 위해 외동딸인 것처럼 살아왔다. 동생들을 숨긴 것이 미안해서 동생들을 위해 장녀로서 모든 걸 다 바쳤다"며 가정사를 밝혔다.
이날 함께 출연한 김지윤 소장은 출생 순위가 개인의 성격, 행복감은 물론 부부 관계, 부모·자식 관계에도 영향을 준다고 설명했다.
김지윤 소장은 출생 순위별 특징과 가족 간 최고의 조합, 그리고 최악의 조합까지 다양한 사례를 통해 심층 강연을 펼칠 예정이다.
