[SC현장] "악뮤 이수현이 채운 감성 보이스"…'연의 편지'로 첫 더빙…

[스포츠조선 안소윤 기자] 악뮤(AKMU) 이수현과 베테랑 성우들이 감성 가득한 목소리로 애니메이션 영화 '연의 편지'를 채웠다.
'연의 편지'는 연재 당시 9.98의 높은 평점을 기록한 인기 원작을 바탕으로 한 작품이다. 원작은 단행본으로 출간과 동시에 베스트셀러에 오르는 성과를 거뒀으며, 애니메이션 영화화 소식 또한 공개와 동시에 큰 화제를 모았다. 연출을 맡은 김 감독은 "저도 신카이 마코토 감독님의 작품을 비롯해 일본 애니메이션을 보고 성장해 온 사람"이라며 "다만 '연의 편지'에는 한국적인 이야기와 공간을 사실적으로 담으려고 노력했다. '연의 편지'만의 감성이 있기 때문에 거기서 오는 차별점이 있는 것 같다"고 힘주어 말했다.
김 감독은 주인공 소리 역에 이수현을 캐스팅하게 된 과정에 대해 "캐스팅 단계부터 폭넓게 열어놓고 검토했다. 수현 씨의 청아한 목소리가 주인공 소리 캐릭터와 잘 어울릴 거라고 판단했다. 관객 분들이 수현 씨의 목소리에 몰입을 해주실 수 있을 거라고 생각했다. 또 수현 씨가 워낙 애니메이션 장르에 대한 이해도가 높았고, 목소리를 자유자재로 사용해서 감독으로서 큰 믿음이 있었다. 본 녹음을 하기 전에도 거의 한 달 넘게 더빙 수업을 받으면서 진정성 있게 임해줬다"고 고마움을 전했다.
의문의 편지를 함께 찾아 나서는 박동순을 연기한 김민주는 "오디션 보기 전에 웹툰을 정독하면서 재밌게 봤는데, 오디션에 합격하고 나서 수현 씨와 같이 작업한다는 소식을 듣고 기뻤다. 더빙 작업은 각자 다른 공간에서 녹음을 해야 하다 보니 상상에 맡길 수밖에 없었다. 그래서 녹음 전에 수현 씨가 예전에 출연했던 드라마 등 작품을 다 찾아봤다"고 말했다.
마지막으로 동순의 어릴 적 친구였던 안승규로 분한 남도형은 "웹툰이 원작이다 보니, 살아 움직이는 영상으로 만들어졌을 때 상상이 되지 않았다. 근데 애니메이션을 본 순간 생각치도 못한 영상미가 펼쳐져서 감격스러웠다. 제가 이런 커다란 작품에 합류할 수 있어서 벅차고 뭉클했다"며 "지금도 여전히 그 감동이 남아있다"고 기쁨을 드러냈다.
