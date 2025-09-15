김병만, 꽁꽁 숨겼던 아들과 '생애 첫 외출'..."이제 숨지 않겠다"

|
|
|
|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 김병만이 아들과 생애 첫 외출에 나섰다.
김병만은 "이런 시간을 가지고 싶었는데 항상 와이프랑만 놀러갔었다. 나랑은 처음이다. 나오 어렸을 때 아빠하고 추억이 많지 않다. 그래서 가족이랑 여행을 많이 다니고 싶다. 근데 주위의 시선도 있으니까 조심스러웠다. 근데 지금은 마음 먹었으니까. 이제 숨지 않기로 마음을 바꿨으니까"라며 자녀들을 공개한 후 첫 외출에 설레는 모습을 보였다.
동물을 보러 간 곳에서 아들은 족장의 아들답게 겁 없이 동물들에게 질주하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.
앞서 김병만은 지난 2011년 7세 연상의 비연예인 전처 A씨와 결혼했으며 A씨의 딸을 친양자로 입양하기도 했다. 그러나 이들은 오랜 별거 기간 끝에 2019년부터 소송을 시작, 2023년 이혼을 확정지었다.
이혼 후 김병만은 입양한 전처의 딸에 대한 파양 절차를 밟아왔으며, 지난 8일 파양 청구 소송 인용 판결을 받았다.
김병만은 오는 9월 재혼을 앞두고 있다. 김병만 측은 전처와의 혼인 파탄 이후 예비신부를 만났으며, 예비신부와의 사이에서 1남1녀를 뒀다고 밝힌 바 있다.
narusi@sportschosun.com