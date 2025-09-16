스포츠조선

KCM, 12년간 ♥아내·두 딸 숨긴 이유=빚 "가족 채무 되는게 무서웠다" ('조선의 사랑꾼')[SC리뷰]

기사입력 2025-09-16 07:38


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 가수 KCM이 빚 때문에 12년 간 두 딸과 아내의 존재를 숨길 수 밖에 없었다고 털어놨다.

15일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 아들 똑이의 '나 홀로 육아'에 나선 김병만을 위해 '육아 만렙' 가수 KCM이 한달음에 달려왔다.

이날 KCM은 "최근에 형 기사를 보고 놀라서 연락을 할까 하다가 그냥 안 했다"며 "왜냐하면 나도 처음에 기사가 났을 때 동료들이 문자가 많이 왔다.일일이 답장을 하기 미안하더라"며 김병만에게 연락을 하지 못한 이유를 전했다.

김병만은 "나보다 먼저 가슴앓이를 하지 않았냐"고 물었고, KCM은 "속앓이를 했던 시간이 적지 않다. 겪어보지 않으면 그거에 대한 스트레스는 잘 모른다"면서 지난 12년 동안 가족을 숨길 수 밖에 없었던 이유를 언급했다. KCM은 올해 초 두 딸의 아버지라는 사실을 뒤늦게 밝혀 화제를 모았다.


KCM, 12년간 ♥아내·두 딸 숨긴 이유=빚 "가족 채무 되는게 무서웠…
KCM은 "12년 정도 숨기고 지냈다. 사실 빚이 많았다. 결혼하면 가족 채무가 되는 게 너무 무서웠다"면서 "감사하게 채무 변제가 끝났을 때 아내랑 같이 울면서 혼인신고하고 그 다음달에 결혼 사실을 공개했다"고 밝혔다.

그는 "기사로 공개할 때 겁도 많이 났었다. 결과적으로 10년 이상을 비겁했던 거 아니냐. 가족을 공개했을 때 놀라는 사람도 있을 거고 욕하는 사람도 있을거다"면서 "공인이라는 직업 자체가 대중들의 사랑과 시선으로 먹고 살 수 있는 거니까 그래서 그때 다 내려놨었다"며 모든 걸 포기할 각오로 가족을 공개한 지난 시간을 떠올렸다.

KCM은 "가족 공개를 아내랑 큰 애가 말렸다. 아빠 괜찮겠냐고. 나는 진짜 괜찮다고 했다. '나는 너희만 있으면 된다. 다 잃어도 된다'는 마음이었다"면서 "공개 후 내가 대중들의 질타를 받고 내가 한 행동이 잘못된 행동이라서 연예인을 못하게 되더라도 진짜 상관 없다고 했다"고 했다.

KCM은 "아내가 기다려준 거다. '내 상황이 어떻든 그냥 정면 돌파를 할 걸' 이라는 후회를 많이 했다. 지나온 시간들이 좀 아이한테도 너무 미안하고 아내한테도 너무 미안하고 고맙더라"며 아내와 두 딸을 향한 미안함과 고마운 마음을 전했다.

