스포츠조선

[SC리뷰] 엄정화♥송승헌, 기습 포옹 엔딩…예측 불가 로맨스 가동 ('금쪽같은 내 스타')

기사입력 2025-09-16 08:19


사진 출처=KT스튜디오지니

[스포츠조선 안소윤 기자] '금쪽같은 내 스타' 엄정화가 송승헌이 과거 자신을 위로했던 '0728' 형사임을 알았다.

15일 방송된 지니 TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타'(극본 박지하, 연출 최영훈) 9화에서 봉청자(엄정화)가 화려하게 복귀했다. 특히 원반(지진희)의 등장으로 삼각 로맨스에 불이 붙은 가운데, 봉청자가 독고철(송승헌)이 과거 '0728' 형사임을 깨닫는 엔딩은 심박수를 수직 상승시켰다. ENA에서 방송된 9화 시청률은 전국 3.9% 수도권 3.3%(닐슨 코리아 유료가구 기준)를 기록, 호응을 이어갔다.

봉청자는 모두의 응원 속에 화려하게 복귀했다. 스포트라이트가 봉청자에게 쏠리자 고희영(이엘)의 히스테리는 극에 달했고, 의상 협찬까지 뺏겨 스타일리스트 사선영(조연희)을 해고했다. 이에 분노한 사선영은 봉청자가 교통사고를 당한 그날의 증거를 언급하며 고희영에 맞섰다. 예상치 못한 상황에 파랗게 질려가는 고희영의 모습은 의혹을 증폭시켰다.

봉청자의 진가는 촬영장에서 빛났다. 감독의 극찬에도 끝날 줄 모르는 봉청자의 노력에 독고철 역시 가세했다. 봉청자의 상대 배역이 되어 대사를 맞춰주는 독고철. 어설픈 연기에도 왠지 모르게 설렘을 느끼는 봉청자의 모습에서 감정 변화가 감지됐다.

서로에게 끌리는 감정을 자각하지 못한 봉청자, 독고철의 관계에 예상치 못한 터닝포인트가 찾아왔다. 바로 쌍방 질투를 유발한 사건이 일어난 것. 봉청자와 원반의 한밤중 만남을 포착한 독고철은 심란했다. 씁쓸하게 돌아서는 독고철에게 고희영이 접근했다. 고희영에 진실을 떠보고자 수락한 술자리는 뜻하지 않은 상황에 직면했다. 만취한 고희영을 부축하던 중 어쩌다 '초밀착' 포즈로 봉청자와 마주한 것. 오해로 불거진 쌍방 질투는 두 사람만 모르는 로맨스의 시작을 알리며 설렘을 더했다.


[SC리뷰] 엄정화♥송승헌, 기습 포옹 엔딩…예측 불가 로맨스 가동 ('…
사진 출처=KT스튜디오지니
반면 순조로운 봉청자의 컴백쇼에 다시 위기가 찾아왔다. 누군가 봉청자를 해코지하러 올 것이라는 독고철의 예감이 적중한 것. 덫에 걸려든 건 곽정도(박중근)였다. 독고철은 봉청자의 숙소에 숨어든 곽정도와 격렬한 몸싸움을 벌였고, 꼬리를 잡는데 성공했다.

한밤중 소동으로 촬영장은 술렁였다. 도둑이 침입했다는 소문에 독고철이 신경 쓰인 봉청자는 그의 집으로 향했다. 그리고 뜻밖의 비밀을 마주했다. 독고철이 알려준 현관 비밀번호가 너무나도 익숙한 '0728'이었던 것. 그 순간 과거 자신을 위로하던 신입 형사의 모습과 현재의 독고철이 겹쳐 보이며 그간의 일들이 물밀듯이 쏟아졌다. "무사해서 다행"이라던 독고철의 진심을 이제야 깨달으며 사무치는 감정에 휩싸인 봉청자. 그리고 이어진 봉청자와 독고철의 깜짝 포옹 엔딩은 심박수를 폭발시키며 다음 이야기를 궁금케 했다. 살인 사건으로 전환된 강대구(허재호), 독고철이 민국희(정해균)와 엔터테인먼트와의 연계 정황을 알아내는 모습은 세월 순삭 미스터리에 위기감을 고조시켰다.

한편 '금쪽같은 내 스타' 10화는 16일 오후 10시 채널 ENA를 통해 방송된다. 매주 월, 화 오후 10시 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개되며, OTT는 티빙에서 공개된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'서수연♥' 이필모 "방 5개 집서 혼자 살았는데..결혼후 1평 베란다만 내 공간"(4인용식탁)

2.

정가은, 이혼 후 생활고 고백하더니…"나 써달라고 회사 찾아갔다"

3.

김민교 "병원장父, 사기 당하고 스님 돼..15년 안봤는데 췌장암 말기, 마지막 3년 함께했다"(4인용식탁)

4.

라미란, -13kg 후 노출증 부작용..."51세인데 자꾸 크롭 입어"

5.

이영애, 北 김정일 '열혈팬' 소문에.."어떻게 이런일 있나 싶었다"(손석희의 질문들3)

연예 많이본뉴스
1.

'서수연♥' 이필모 "방 5개 집서 혼자 살았는데..결혼후 1평 베란다만 내 공간"(4인용식탁)

2.

정가은, 이혼 후 생활고 고백하더니…"나 써달라고 회사 찾아갔다"

3.

김민교 "병원장父, 사기 당하고 스님 돼..15년 안봤는데 췌장암 말기, 마지막 3년 함께했다"(4인용식탁)

4.

라미란, -13kg 후 노출증 부작용..."51세인데 자꾸 크롭 입어"

5.

이영애, 北 김정일 '열혈팬' 소문에.."어떻게 이런일 있나 싶었다"(손석희의 질문들3)

스포츠 많이본뉴스
1.

英 매체 대서특필! 손흥민 반의반도 못하고 '방출 임박'→최악의 공격력+승부차기 실축…"임대 이야기 나온다"

2.

LG 3G 차 추격! 자력 우승 기회는 있다…한화, '고춧가루' 간신히 피했다 키움 7-6 진땀 제압 [대전 리뷰]

3.

"진심으로 사과드린다" 사상 초유의 사태에 결국 고개 숙였다…재발 방지 약속하나

4.

LG에서 복덩이가 왔다…"승부처 생각" 투입→16G 연속 무실점 행진이라니

5.

양의지 아프고 김재환·정수빈·양석환 전부 2군에.. → 두산 올 시즌 이렇게 끝나나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.