배현성, 한석규 등에 업은 라이징 등장..'신사장 프로젝트' 호평에 이유…

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 배현성이 한석규를 등에 업고 라이징 스타로 발걸음을 내딛었다.
통닭집 발령 이후 조필립은 엘리트 인생 최대의 위기를 맞았다. 갑작스레 배달에 투입된 상황에 당황하는 것에 이어 신사장(한석규)의 도로교통법 위반을 지적하다가 해고 위기까지 몰리며 극에 유쾌한 리듬을 더했다. 이어 위기 상황에서도 "김상근 판사님 지시라면 살아남아야죠"라며 의지를 불태우는 뚝심으로 시청자들의 응원을 샀다. 특히 신사장의 돌발행동에 사사건건 태클을 걸며 원칙을 고수하는 모범생이면서 기대 이상의 센스와 위기 대처 능력까지 갖춘 조필립의 모습은 앞으로 펼쳐질 신사장과의 티격태격 브로맨스에 대한 기대감까지 높였다.
이날 배현성은 논리적인 대사 처리로 속도감을 살리는 동시에 신사장의 한마디에 시시각각 변하는 감정을 담백하면서도 유쾌하게 담아내며 조필립의 첫인상을 호감으로 완성시켰다. 방송 직후 시청자들의 호평이 이어지며 쾌조의 출발을 보였다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com