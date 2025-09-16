스포츠조선

배현성, 한석규 등에 업은 라이징 등장..'신사장 프로젝트' 호평에 이유있다

기사입력 2025-09-16 11:07


배현성, 한석규 등에 업은 라이징 등장..'신사장 프로젝트' 호평에 이유…

배현성, 한석규 등에 업은 라이징 등장..'신사장 프로젝트' 호평에 이유…

배현성, 한석규 등에 업은 라이징 등장..'신사장 프로젝트' 호평에 이유…

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 배현성이 한석규를 등에 업고 라이징 스타로 발걸음을 내딛었다.

15일 첫 방송된 tvN 새 월화드라마 '신사장 프로젝트'(반기리 극본, 신경수 연출)에서 배현성은 엘리트 신입 판사에서 하루아침에 통닭집 낙하산 직원이 된 조필립 역으로 시청자들의 시선을 단숨에 사로잡았다.

방송에서 조필립은 깔끔한 슈트 차림과 결연한 표정으로 첫 등장부터 진지한 분위기를 자아냈다. 김상근 판사(김상호 분)의 칭찬에도 들뜨지 않고 침착하게 대응하며 성실한 신입 판사다운 단호함을 보여주는가 하면 절제된 표정으로 법률 용어를 자연스럽게 소화하며 진중한 무게감을 더했다. 방송 직후 시청자들 사이에서는 "저 통닭집 어디인가요. 통닭 주문 부르는 조필립", "완벽주의 FM인데 비주얼은 순정만화 재질" 등의 호평이 이어졌다.

통닭집 발령 이후 조필립은 엘리트 인생 최대의 위기를 맞았다. 갑작스레 배달에 투입된 상황에 당황하는 것에 이어 신사장(한석규)의 도로교통법 위반을 지적하다가 해고 위기까지 몰리며 극에 유쾌한 리듬을 더했다. 이어 위기 상황에서도 "김상근 판사님 지시라면 살아남아야죠"라며 의지를 불태우는 뚝심으로 시청자들의 응원을 샀다. 특히 신사장의 돌발행동에 사사건건 태클을 걸며 원칙을 고수하는 모범생이면서 기대 이상의 센스와 위기 대처 능력까지 갖춘 조필립의 모습은 앞으로 펼쳐질 신사장과의 티격태격 브로맨스에 대한 기대감까지 높였다.

이날 배현성은 논리적인 대사 처리로 속도감을 살리는 동시에 신사장의 한마디에 시시각각 변하는 감정을 담백하면서도 유쾌하게 담아내며 조필립의 첫인상을 호감으로 완성시켰다. 방송 직후 시청자들의 호평이 이어지며 쾌조의 출발을 보였다.

한석규, 배현성, 이레가 출연하는 tvN 새 월화드라마 '신사장 프로젝트'는 매주 월, 화 오후 8시 50분 방송된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 자택서 금품 훔친 30대, 징역 2년 억울했나…항소장 제출[SC이슈]

2.

김민교, 안타까운 가정사 고백 "병원장父, 사기로 스님돼...15년간 절연" ('4인용식탁') [SC리뷰]

3.

'5개월 딸맘' 손담비, 클럽 목격 제보에 "결혼 후 삶 봉인 당해" ('돌싱포맨')

4.

'1900억 부정거래 의혹' 방시혁, 14시간 조사 후 묵묵부답 귀가[SC이슈]

5.

‘언더피프틴’ 서혜진, 미성년 출연자에 피소…“동남아 활동 강요”

연예 많이본뉴스
1.

박나래 자택서 금품 훔친 30대, 징역 2년 억울했나…항소장 제출[SC이슈]

2.

김민교, 안타까운 가정사 고백 "병원장父, 사기로 스님돼...15년간 절연" ('4인용식탁') [SC리뷰]

3.

'5개월 딸맘' 손담비, 클럽 목격 제보에 "결혼 후 삶 봉인 당해" ('돌싱포맨')

4.

'1900억 부정거래 의혹' 방시혁, 14시간 조사 후 묵묵부답 귀가[SC이슈]

5.

‘언더피프틴’ 서혜진, 미성년 출연자에 피소…“동남아 활동 강요”

스포츠 많이본뉴스
1.

'케인 질투하겠다' 손흥민 찰칵 세리머니 따라한 부앙가, 꼭 안아준 SON…LA 손부듀오 케미 미쳤다

2.

'메시와 단 1점차' 손흥민 MLS 전체 2위, 뮐러-부스케츠보다 위…FC26 레이팅 발표

3.

韓 축구 최고의 소식, 2006년생 미친 유망주 탄생 '제2의 이강인 예고'..."시즌 최고 영입, 라리가 관심 폭발 예상"

4.

'1할타자' 2군행이 시즌 포기? → 김재환·정수빈 1군 제외, 어떻게 봐야할까

5.

'기회를 세 번이나 줬는데…' 충격적인 3회차 강등사태, 피츠버그에서 배지환의 미래는 없다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.