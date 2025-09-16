박주호, 어이없는 역전골 논란 해명 "페널티킥 못본 팬 아쉬움 공감"

|
[스포츠조선 박아람 기자] 나은-건우 아빠로 더 유명한 전직 축구스타 박주호가 '2025 아이콘 매치'에서 넣은 역전골을 둘러싼 논란에 직접 입을 열었다.
게임회사 넥슨이 주최하는 '아이콘 매치'는 전직 월드클래스 축구 선수들을 중심으로 한 축구 친선 경기로서 지난해 이어 두번째를 맞았다. 지난 14일 서울월드컵경기장에서 열린 본게임에서 '실드 유나이티드(수비수 팀)'가 'FC 스피어(공격수 팀)'에 2-1 역전승을 거두며 2년 연속 우승을 차지했다. 지난해 1-4 패배의 설욕을 다짐했던 FC 스피어는 웨인 루니의 선제골로 앞서갔지만, 마이콘과 박주호의 연속골에 무너지며 또다시 무릎을 꿇었다.
또한 그는 해명 과정에서 또 다른 미안함도 드러냈다. "많은 댓글이 달린 최근 게시물이 사실은 '시각장애인과 함께하는 어울림 마라톤 대회' 현장 사진이었다"며 "뜻깊은 행사 본래의 의미가 가려진 것 같아 송구하다. 행사 관계자분들과 함께 뛰었던 분들께 정중히 사과드린다"고 덧붙였다.
끝으로 박주호는 "아이콘 매치는 단순히 한 경기 이상의 의미가 있었다. 다양한 국적과 세대, 배경의 선수들이 모여 축구라는 언어로 소통하는 순간을 통해 다시 한 번 축구의 힘을 느꼈다"며 "축구를 해서 행복했고, 축구 덕분에 지금도 행복하다. 앞으로도 겸손한 자세로 축구가 줄 수 있는 기쁨과 따뜻함을 나누고 싶다"고 전했다.
