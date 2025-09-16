스포츠조선

'달까지 가자' 이선빈 "난 코인·주식에 무지한 사람, 대본에 묘한 매력"

최종수정 2025-09-16 12:20

'달까지 가자' 이선빈 "난 코인·주식에 무지한 사람, 대본에 묘한 매력…
이선빈. 사진 제공=MBC

[스포츠조선 정빛 기자] 이선빈이 코인 투자에 대한 생각을 밝혔다.

이선빈은 16일 서울 마포 상암MBC 골든마우스홀에서 열린 MBC 새 금토드라마 '달까지 가자' 제작발표회에서 "주식이나 코인에 무지한 사람"이라고 했다.

'달까지 가자'는 월급 만으론 생존할 수 없는 흙수저 세 여자가 코인 투자에 뛰어들며 벌어지는 하이퍼리얼리즘 생존기다. 장류진 작가의 동명 베스트셀러 소설을 원작으로 한다.

오다영 PD는 '코인 투자'라는 소재를 활용한 것에는 "젊은 친구들이 직장 생활을 하는데, 그것만으로는 충분하지 않다고 말하지 않느냐. 역할을 비공채로 설정한 것도 세 분이 따로 외딴 섬처럼 하면서 의지하게 된다. 동기들끼리 끌어주는 거 없이, 승진을 보장받지 못하고 사는데, 어떻게 하면 잘 살고 행복할 수 있을까를 궁리한다. 와중에 경제적 기반을 위해 코인을 하게 된다. 사실 시대적 배경을 현재로 안 하고 2017년에서 2018년으로 한 것이, 당시에는 코인이 지금처럼 대중화되지 않고, 낯설게 생각하던 시기"라고 설명했다.

그러면서 "낯설지만 그만큼 행복한 곳으로 갈 수 있지 않을까, 행복하고자 하는 여성 직장인들의 소재일 뿐이다. 코인으로 대박이 나는 주제로 한 것이 아니다. 사행성을 생각할 수 있지만, 하나의 소재일 뿐 메인 주제가 아니다. 그런 우려가 나올 걸 알지만, 지켜보시면 걱정을 덜고 여성 직장인의 행복을 바라는 현대적인 소재일 뿐이다"고 강조했다.

마론제과 홍보마케팅팀 비공채 직원 정다해 역을 맡은 이선빈은 "대본에 묘한 매력을 느꼈다. 나는 주식이나 코인에 무지한 사람이다. 그런데 스토리가 내가 좋아하는 결로 흘러가더라. 다른 세대의 세 사람의 우정에 대한 매력이 대본에 녹아 있더라"고 말했다.

MBC 새 금토드라마 '달까지 가자'는 19일 오후 9시 50분에 첫 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

