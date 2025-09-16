[SC현장] "내 돈 아니니까"..넷플릭스 만난 '크라임씬 제로', 스케…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 더 커진 스케일 속 초심은 잃지 않은 '크라임씬 제로'다.
JTBC를 통해 처음 방송됐던 '크라임씬' 시리즈는 티빙을 거쳐 이번에는 넷플릭스와 함께한다. 오랜 시간 시청자들에게 사랑받아왔던 '크라임씬'은 이번에는 해외 시청자들에게 선보여질 준비를 마쳤다. 윤현준 PD는 "글로벌 시청자들께 첫선을 보인다는 것과, 그렇기에 넷플릭스에서 선을 보이게 됐다. 크라임씬 제로라는 제목에서 알 수 있듯, 초심으로 돌아가서 크라임씬의 본질에 충실하자. 어떤 프로그램인지를 글로벌 시청자들에게 알려드리자는 의미에서 제목을 정하게 됐다. 본질도 돌아가고 초심을 찾는 것도 중요하지만, 얼마나 진화를 이룰 수 있을지도 중요하다. 진화라는 것은 글로벌 팬들이 얼마나 사랑해줄 수 있을지도 포함이 돼있다. 그런 의미에서 '크라임씬 제로'로 돌아오게 됐다"고 밝혔다.
이번 시즌에 임하는 멤버들의 각오도 남다르다. 장진 감독은 "하면서 느낀 것은 '잘해야지', '사건이 벌어지니 범인을 잡아야지' 생각했는데, 하다 보면 결국에는 이게 제작진과의 싸움이다. 그런데 제작진은 좋은 것이 계속해서 작가님들도 그렇고 새로운 멤버가 보강이 된다. 잘 만드는 분들이 계속 붙는다. 이번 소감도 내가 맡은 것을 잘해야 한다는 것은 기본이고, 새로운 작가, PD와의 머리싸움, 저들과 또 싸워야 하는구나. 제작진과의 싸움에서 이겨야겠다는 마음으로 열심히 했다"고 말했다.
이어 박지윤은 "시즌1부터 참여한 참가자로서 제가 유일하니까, 새로운 신청자 분들이 대거 유입될 것이라고는 생각했다. 넷플릭스의 힘이 있기에. 그러다 보니 부담이 되더라. '크라임씬'에 열광해준 이유가 뭔지를 생각해야 하는데, 저는 그동안 사랑해주신 이유를 지켜야겠다는 나름의 중압감이 있었다. 그래서 새로운 멤버, 게스트들이 와서 잘 안착할 수 있도록 무형의 흐름을 잘 지켜야겠다는 생각을 했다. 보이지 않는 백조의 물갈퀴질을 했다"면서 "여기가 어떤 곳인지를 알려줘야 하기에 그랬다. 더 나서서 발악하고 스스로 미친 연기를 하지 않았나 싶다"고 밝혔다.
장동민도 "더욱 더 초심의 자세로 임해야겠다고 생각했고, 경력직이다 보니까 피 터지겠다는 생각이 들었는데 여지없이 어느 시즌보다도 몰입이 강하고 범인을 잡겠다, 범인을 피해가겠다는 싸움이 엄청 심했다. 아마 제가 제일 많이 한 물이 나중에는 '진짜로 죽은 것도 아니잖아' 였다. 너무 몰입을 하고 싸움이 격해져서 그 정도의 말이 나올 정도였다. 이번 시즌에 공을 들여봤다. 다들 초심이지만, 그 어느 시즌보다 열심히 했다"고 했다.
지난 시즌에 합류하지 못해 서운함을 드러냈던 김지훈은 "지난 시즌에 함께하지 않았잖나. 되게 하고 싶었는데 잘린 거였다. 잠깐 그랬는데, 집에서 시청자로서 모니터하면서 '저 상황에서 이런 거 살려야 하는데'라고 생각하면서 시청을 하다가 다시 합류하게 돼서, 저도 오랜만이니까 '적응이 잘 될까' 했는데 아니나다를까 몰입이 잘 되더라. 역시 내가 있어야 할 곳은 여기라는 것을 느꼈고, 예전에 크라임씬의 재미를 느끼셨던 분들도 향수를 더 큰 스케일로 느끼실 수 있을 거라고 생각한다"고 밝혔다.
'크라임씬 제로'에는 게스트 체제가 부활했다. 리턴즈에서는 볼 수 없던 게스트의 등장인 것. 박성웅을 필두로 전소민, 주현영, 황인엽, 하석진 등이 함꼐한다. 윤 PD는 "지난 시즌은 게스트 없이 했는데, 그 이유 중 하나가 지난 시즌에는 세 분이 처음 하는 분들이었기에 게스트 분들까지 들어오면 버겁겠다 싶었고 이번에는 초심으로 돌아가자는 마음으로 가장 베테랑, 믿을 수 있는 플레이어 다섯 분이 계시기에 여기에 기존 베테랑이 낼 수 없는 느낌을 내는 게스트가 필요하다고 생각했다. 장 감독님이 말하시지만 저희도 싸워야 한다. 다섯 분이 촉이 뛰어나기에 그걸 약간 흐릴 수 있는. 게스트들은 처음이기에 이 플레이를 흐트릴 수 있는, 이분들은 잘 못하시겠지 하면서 생각보다 잘하시기에 플레이어들의 등장이 생각보다 어려웠는데 그거보다 재미있는 시즌이 될 거라고 생각한다"고 말했다.
넷플릭스를 만나 더 큰 스케일로 확장된 '크라임씬 제로'다. 한강 다리를 세트로 지어버리더니 병원까지 세워 제작비에 대한 걱정을 더하게 만들었다. 윤 PD는 "저희 돈이 아니기에 열심히 썼다. 그래서 더 멋진 작품을 만들어볼 수 있지 않았나 싶다. 결과가 말해줄 것이라 본다"고 했다. 이에 장진 감독은 "이 사람들은 돈 벌 생각이 없나? 눈으로 대강만 봐도 너무 많은 것을 투여하잖나. 대단하다 싶다. 예를 들어 촬영장에 세팅을 하더라도 한걍교나 병원은 흔히 말하는 배경이다. 사람이 올라가거나 그럴 수 없다. 그런데 모든 출연진과 자동차가 올라가게 하는 것은 건설이다. '하루짜리 촬영에 이렇게 공을 들인다고?' 싶었던 적이 있다"고 말했다.
다음 시즌이 이어진다면 새롭게 초대하고 싶은 게스트도 다수다. 윤현준 PD는 "박정민 씨, 장진 감독님 키즈라고 하더라. 캐릭터 플레이를 생각한다면 이수지 씨. 오시면 재미있지 않을까 싶었다. 제가 백상에서 수상소감을 듣다가 반했는데 '학씨' 아저씨(최대훈)가 오시면 어떨까 싶다"고 밝혔다.
'크라임씬 제로'는 23일 넷플릭스를 통해 공개된다.
