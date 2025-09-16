스포츠조선

‘언더피프틴’ 측, 동남아 진출 강요설 반박 “사실 왜곡 유감..법적 대응” [공식][전문]

기사입력 2025-09-16 13:38


‘언더피프틴’ 측, 동남아 진출 강요설 반박 “사실 왜곡 유감..법적 대…

[스포츠조선 박아람 기자] 크레아 스튜디오가 오디션 프로그램 '언더피프틴'의 출연자들이 제기한 전속계약 효력정지 가처분 신청과 관련해 공식 입장을 밝혔다.

16일 크레아 스튜디오는 "가처분 신청에 대해 사전 통보를 받은 바 없으며, 언론 보도를 통해 관련 사실을 처음 인지했다"며 "두 출연자는 약 한 달 전 문자로 일방적인 팀 탈퇴 의사를 전한 이후, 제작진이 수차례 만남을 요청했지만 이를 거부해왔다"고 설명했다.

이어 "두 출연자는 이후 진행된 합숙 등 공식 일정에도 전혀 참여하지 않았으며, 제작진 역시 상황의 심각성을 인지하고 그간 대화와 설득의 노력을 이어왔다"고 덧붙였다.

'동남아 활동 강요' 의혹에 대해서도 강하게 반박했다. 크레아 스튜디오는 "'언더피프틴'* 최종 데뷔조에는 한국 출신 멤버 외에도 해외에서 온 글로벌 멤버들이 포함돼 있다"며 "이들을 위해 각자의 모국 방송사와 콘텐츠 송출을 검토한 것은 사실이나, 특정 국가(동남아 등)에서의 활동을 강요하거나 강제한 적은 전혀 없다"고 강조했다.

또한 "제작진은 방송이 무산된 이후 아이들의 좌절감을 덜기 위해 방영 기회를 찾기 위해 노력해왔고, 글로벌 아이돌을 만들기 위한 대안 중 하나로 해외 방송 송출을 고려했을 뿐"이라고 해명했다.

특히 "동남아 활동 강요라는 표현은 프로그램에 참여한 어린 참가자들의 꿈과 노력을 폄하하는 악의적인 왜곡"이라며 "사실과 다른 보도와 억측에 대해선 강경하게 대응하겠다"고 밝혔다.

앞서 '언더피프틴' 출연자 A양과 B양은 서울서부지방법원에 크레아 스튜디오를 상대로 전속계약 효력정지 가처분을 신청했다. 이들은 국내 방송 무산 이후 제작사가 해외 활동을 종용했고, 학습권 침해 및 정서적 압박을 주장하며 법적 대응에 나섰다.

한편 '언더피프틴'은 만 15세 이하 소녀들을 대상으로 한 글로벌 오디션 프로젝트로, 방송 전부터 미성년자 대상 과도한 연출 및 콘셉트 논란에 휘말리며 방영이 무산된 바 있다.


tokkig@sportschosun.com

다음은 전문

'언더피프틴' 출연자들로부터 제기됐다는 '전속 계약 효력 정지 가처분 신청'에 대한 입장 전합니다.

'언더피프틴' 제작진은 출연자들의 가처분 신청 소식을 당일 오전 기사로 접해 알게 된 상황이며, 아직까지 그 어떤 통보도 받지 못했다는 점을 말씀드립니다.

단지, '언더피프틴' 두 명의 출연자들은 이전부터 수십 번에 걸친 제작진의 만남 요청을 거절해왔으며, 약 한 달 전 제작진에게 문자를 통해 일방적인 팀 탈퇴를 통보했습니다. 그 후 두 명의 출연자들은 합숙 등 어떤 관련 일정에도 합류한 바가 없습니다.

'언더피프틴' 제작진은 방송 무산 이후 아이들이 느낄 좌절감을 조금이라도 줄여주기 위해 방송을 공개하는 방법을 찾기 위해 백방으로 노력했으나 번번이 길이 막혔습니다. 특히 글로벌 아이돌을 만들기 위해 구성된 '언더피프틴'의 최종 데뷔조에는 한국 멤버 외에도 외국에서 꿈을 실현하기 위해 온 멤버들도 속해 있습니다. 이에 제작진은 외국 멤버들을 위해 그들의 나라에서도 방송을 송출하는 방안을 제작사 차원에서 모색해왔습니다. 글로벌 멤버들을 위한 방송 송출 노력이었을 뿐 제작진은 동남아 등의 활동을 언급한 적 없다는 점을 말씀드립니다.

아이들에게 동남아 활동을 강요했다는 것은 '언더피프틴' 방송과 거기에 참여한 어린 참가자들의 꿈을 짓밟는 악의적인 기사입니다. 확인되지 않은 사실이나 억측은 자제를 부탁드립니다. 자극적인 기사에는 법적으로 대응하겠습니다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

기안84, 전현무와 거리감 고백 "둘이 대화한 적 거의 없어" ('인생84')

2.

김우빈, 팬 울린 저녁값 몰래 결제..."사인회 후 서프라이즈 감동"

3.

박주호, 어이없는 역전골 논란 해명 "페널티킥 못본 팬 아쉬움 공감"

4.

서장훈에 5년동안 러브콜 보내던 장예원 “MC 호흡? 첫 녹화부터 기대 이상”

5.

고준희, 이틀 굶고 라면 5개 폭식 "3일 관리 안 하면 4kg 쪄, 허벅지 찌르며 참아"

연예 많이본뉴스
1.

기안84, 전현무와 거리감 고백 "둘이 대화한 적 거의 없어" ('인생84')

2.

김우빈, 팬 울린 저녁값 몰래 결제..."사인회 후 서프라이즈 감동"

3.

박주호, 어이없는 역전골 논란 해명 "페널티킥 못본 팬 아쉬움 공감"

4.

서장훈에 5년동안 러브콜 보내던 장예원 “MC 호흡? 첫 녹화부터 기대 이상”

5.

고준희, 이틀 굶고 라면 5개 폭식 "3일 관리 안 하면 4kg 쪄, 허벅지 찌르며 참아"

스포츠 많이본뉴스
1.

"아! 아버지" 유상철 아들이 전한 또 다른 감동, "일본은 이겨야" 정몽준 회장의 '채찍'…역사가 된 김주성→김병지→데얀→김호 감독, 제2회 K리그 명예의 전당 헌액

2.

'기회를 세 번이나 줬는데…' 충격적인 3회차 강등사태, 피츠버그에서 배지환의 미래는 없다

3.

최다, 최다, 최다... 3년에 1명 나오던 200K를 올해 4명? 폰세 신기록 어디까지[SC 포커스]

4.

5경기→3경기→2경기, 빨라지는 홈런 시계, 50홈런 가능 150타점? 롯데와 사생결단 5위 결정전 분수령

5.

'먹튀가 무슨 뜻인가요?' ML 몸값 '톱3' 계약 첫 해부터 펄펄, 슈퍼스타 진정성과 성실함[스조산책 MLB]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.