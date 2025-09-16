스포츠조선

'이상해 며느리' 김윤지, 둘째 생겼나...딸 남다른 까꿍 포즈 "남동생 보는 자세" ('슈돌')

기사입력 2025-09-16 13:39


'이상해 며느리' 김윤지, 둘째 생겼나...딸 남다른 까꿍 포즈 "남동생…

[스포츠조선 조윤선 기자] 김윤지의 딸 엘라가 남다른 자세로 남동생을 예견한다.

오는 17일(수) 방송되는 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 590회는 '여름의 끝을 잡고' 편으로, 3MC 박수홍, 최지우, 안영미와 슈퍼맘 김윤지가 함께한다.

이날 방송에서는 김윤지의 딸 엘라가 요즘 자주 한다는 특별한 까꿍 포즈가 공개돼 시선을 사로잡는다. 엘라가 앞구르기 하듯 머리를 바닥에 푹 숙이는 자세를 선보이자, 할머니 김영임은 "이 자세를 하면 남자 동생 본다는 속설이 있다"라며 깜짝 발언을 해 김윤지를 놀라게 한다. 이에 안영미는 예리한 눈빛으로 "우리 몰래 또 뱃 속에 있는 거 아니예요?"라며 김윤지에 추궁한다. 김윤지는 "혹시 모르죠, 엘라 때도 8개월까지 숨겼잖아요"라고 너스레를 떨며 의미심장한 미소를 지어 둘째 계획설에 불을 지핀다.


'이상해 며느리' 김윤지, 둘째 생겼나...딸 남다른 까꿍 포즈 "남동생…
그런가 하면, 김윤지의 시캉스(시댁+바캉스)가 공개돼 스튜디오를 부러움으로 물들인다. 김윤지는 시부모님의 엘라 육아 서비스에 이어 눈을 시원하게 하는 한강뷰에서, 시어머니의 사랑이 듬뿍 담긴 갈비찜과 미역국까지 풀코스로 준비된 시댁 바캉스를 즐기며 여유를 만끽한다. 이에 안영미는 "다시 봐도 부러워 미치겠어"라며 폭풍 부러움을 드러내 웃음을 자아낸다.

엘라의 깜찍한 '남동생 보는 자세'와 김윤지의 호캉스 부럽지 않은 시캉스는 이번 주 '슈돌'에서 확인할 수 있다.

한편, KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

기안84, 전현무와 거리감 고백 "둘이 대화한 적 거의 없어" ('인생84')

2.

김우빈, 팬 울린 저녁값 몰래 결제..."사인회 후 서프라이즈 감동"

3.

박주호, 어이없는 역전골 논란 해명 "페널티킥 못본 팬 아쉬움 공감"

4.

서장훈에 5년동안 러브콜 보내던 장예원 “MC 호흡? 첫 녹화부터 기대 이상”

5.

고준희, 이틀 굶고 라면 5개 폭식 "3일 관리 안 하면 4kg 쪄, 허벅지 찌르며 참아"

연예 많이본뉴스
1.

기안84, 전현무와 거리감 고백 "둘이 대화한 적 거의 없어" ('인생84')

2.

김우빈, 팬 울린 저녁값 몰래 결제..."사인회 후 서프라이즈 감동"

3.

박주호, 어이없는 역전골 논란 해명 "페널티킥 못본 팬 아쉬움 공감"

4.

서장훈에 5년동안 러브콜 보내던 장예원 “MC 호흡? 첫 녹화부터 기대 이상”

5.

고준희, 이틀 굶고 라면 5개 폭식 "3일 관리 안 하면 4kg 쪄, 허벅지 찌르며 참아"

스포츠 많이본뉴스
1.

"아! 아버지" 유상철 아들이 전한 또 다른 감동, "일본은 이겨야" 정몽준 회장의 '채찍'…역사가 된 김주성→김병지→데얀→김호 감독, 제2회 K리그 명예의 전당 헌액

2.

'기회를 세 번이나 줬는데…' 충격적인 3회차 강등사태, 피츠버그에서 배지환의 미래는 없다

3.

최다, 최다, 최다... 3년에 1명 나오던 200K를 올해 4명? 폰세 신기록 어디까지[SC 포커스]

4.

5경기→3경기→2경기, 빨라지는 홈런 시계, 50홈런 가능 150타점? 롯데와 사생결단 5위 결정전 분수령

5.

'먹튀가 무슨 뜻인가요?' ML 몸값 '톱3' 계약 첫 해부터 펄펄, 슈퍼스타 진정성과 성실함[스조산책 MLB]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.