성동일, 정은지→임윤아 '개딸' 계보 깼다..'개아들' 이준호 입적('태…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 성동일과 이준호가 90년대 부자로 만난다.
무엇보다 주목되는 건 이준호와의 부자 호흡이다. 패기 넘치는 자유로운 청춘 강태풍과 묵묵히 회사를 일궈온 아버지가 서로 부딪히고 사랑하며 쌓아가는 입체적인 부자 케미가 펼쳐질 전망이기 때문. 그 과정에서 시대가 달라도 변하지 않는 부정(父情)의 무게와 세대 간의 간극이 고스란히 드러나며, 보는 이들에게 깊은 공감을 안길 예정이다. 특히 성동일이 최근 다양한 작품에서 보여준 '개딸 아버지' 이미지와 달리, 이번에는 이준호와 함께 묵직한 부자 호흡을 선보일 예정이라 기대감을 더욱 높인다.
제작진은 "성동일의 특별출연 자체가 작품에 큰 힘을 불어넣고 있다"며 "이준호와의 리얼한 부자 케미스트리를 통해 '태풍상사'가 전하려는 공감과 울림이 한층 깊어질 것"이라고 전했다. 이어 "특히 성동일이 그려낼 90년대 아버지의 모습은 세대를 넘어 공감과 향수를 자극하며, 작품의 현실감을 한층 배가시킬 전망이니 많은 기대 부탁드린다"라고 덧붙였다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com