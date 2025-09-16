'은수 좋은 날' 김영광 "내가 감히? 이영애 선배와 호흡이라니…기대감 …

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김영광이 드라마 '은수 좋은 날'에서 이영애와 함께 호흡을 맞춘 소감을 전했다.
김영광은 낮에는 인기 만점 방과 후 미술강사이지만, 밤에는 정체를 감춘 마약 딜러 이경으로 분했다. 그는 "이경은 은수와 마약을 팔면서도 자신의 인생을 되찾고 싶은 욕망 있는 캐릭터"라며 "이영애 선배와 함께 호흡을 맞춰서 너무 좋았다. 처음 대본을 받았을 때, 선배가 참여하신다고 해서 '감히 제가 어떻게'라는 생각이 들었다. 이영애 선배와 연기해볼 수 있다는 자체만으로 기대감을 갖고 작품을 선택했다. 또 선배의 목소리가 워낙 좋으셔서, 목소리 하나만으로 모든 게 다 설명이 되더라. 연기하면서 듣는 데 너무 편안했다"고 만족감을 드러냈다.
이영애 역시 김영광에 대해 "배우로서 색깔이 다양하다. 다양한 감정과 표현을 가지고 있더라. 대본의 이상의 연기를 보여줄 수 있도록 토대를 마련해 줘서 좋았다"고 고마움을 표했다.
