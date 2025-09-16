스포츠조선

'은수 좋은 날' 김영광 "내가 감히? 이영애 선배와 호흡이라니…기대감 컸다"

최종수정 2025-09-16 15:51

'은수 좋은 날' 김영광 "내가 감히? 이영애 선배와 호흡이라니…기대감 …
16일 오후 서울 신도림 더세인트에서 KBS2 토일 미니시리즈 '은수 좋은날' 제작발표회가 열렸다. 포토타임을 갖고 있는 배우 이영애, 김영광. 신도림=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.16/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김영광이 드라마 '은수 좋은 날'에서 이영애와 함께 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

김영광은 16일 서울 구로구 디큐브시티 더 세인트에서 열린 KBS2 새 토일 미니시리즈 '은수 좋은 날' 언론 제작발표회에서 "이영애 선배와 연기할 수 있다는 기대감을 갖고 작품을 선택했다"라고 했다.

20일 첫 방송되는 '은수 좋은 날'은 가족을 지키고 싶은 학부모 강은수와 두 얼굴의 선생 이경이 우연히 얻은 마약 가방으로 벌이는 위험 처절한 동업 일지를 그린 작품으로, 송현욱 감독과 전영신 작가가 의기투합했다.

김영광은 낮에는 인기 만점 방과 후 미술강사이지만, 밤에는 정체를 감춘 마약 딜러 이경으로 분했다. 그는 "이경은 은수와 마약을 팔면서도 자신의 인생을 되찾고 싶은 욕망 있는 캐릭터"라며 "이영애 선배와 함께 호흡을 맞춰서 너무 좋았다. 처음 대본을 받았을 때, 선배가 참여하신다고 해서 '감히 제가 어떻게'라는 생각이 들었다. 이영애 선배와 연기해볼 수 있다는 자체만으로 기대감을 갖고 작품을 선택했다. 또 선배의 목소리가 워낙 좋으셔서, 목소리 하나만으로 모든 게 다 설명이 되더라. 연기하면서 듣는 데 너무 편안했다"고 만족감을 드러냈다.

이영애 역시 김영광에 대해 "배우로서 색깔이 다양하다. 다양한 감정과 표현을 가지고 있더라. 대본의 이상의 연기를 보여줄 수 있도록 토대를 마련해 줘서 좋았다"고 고마움을 표했다.

한편 '은수 좋은 날'은 20일 오후 9시 20분 첫 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

