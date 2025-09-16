이가령, 45세 맞아? 옐로 비키니 군살제로 몸매에 팬들 감탄[SCin스…

스포츠조선

이가령, 45세 맞아? 옐로 비키니 군살제로 몸매에 팬들 감탄[SCin스타]

기사입력 2025-09-16 15:27


[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이가령이 수영복 자태를 공개하며 화제를 모았다.

이가령은 지난 최근 자신의 SNS에 "그렇지"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다. 공개된 사진 속 그는 노란색 비키니를 입고 환한 미소를 지으며 카메라를 응시하고 있다. 긴 생머리와 군살 없는 탄탄한 몸매, 매끈한 피부가 어우러져 청순하면서도 세련된 매력을 뽐냈다.

특히 올해 45세(1980년생)라는 사실이 전해지며 누리꾼들 사이에서 "나이가 믿기지 않는다"는 반응이 이어졌다.

한편 이가령은 TV조선 드라마 '결혼작사 이혼작곡', KBS 2TV '여왕의 집' 등 다양한 작품에서 활약한 바 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



