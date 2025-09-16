스포츠조선

MBC 기상캐스터들, 故 오요안나 1주기 '검은 옷' 애도…유족은 여전히 '눈물'

기사입력 2025-09-16 19:49


[스포츠조선닷컴 김준석 기자] MBC 기상캐스터들이 故 오요안나 전 기상캐스터의 사망 1주기를 맞아 검은 옷을 입고 방송에 출연했다. 직장 내 괴롭힘 의혹 속에 극단적 선택을 한 동료를 추모하는 뜻으로 풀이된다.

15일 낮 12시 MBC 뉴스 날씨에 출연한 이현승 기상캐스터는 머리를 묶고 검은색 원피스를 착용했다.

금채림 기상캐스터는 뉴스데스크와 5시 뉴스와경제에서 검은색 원피스로, 김가영 기상캐스터는 뉴스투데이에서 네이비색 원피스로 애도의 마음을 드러냈다.

故 오요안나 전 기상캐스터는 지난해 9월 15일 극단적 선택으로 세상을 떠났다. 그는 생전 직장 내 괴롭힘에 시달렸다는 의혹이 제기됐으며, 유족은 고인의 휴대폰 속 유서와 통화·메시지 기록 등을 근거로 동료 직원을 상대로 민사 소송을 제기했다.

고용노동부는 특별근로감독 결과 "조직 내 괴롭힘이 있었다"고 인정했지만, 프리랜서 신분 탓에 "근로기준법상 직장 내 괴롭힘 규정 적용은 어렵다"고 결론 내렸다.

한편, MBC는 같은 날 '프리랜서 기상캐스터 제도 폐지'와 '기상 기후 전문가 제도 신설'을 발표했지만, 이는 곧바로 유족의 반발을 불렀다. 유족 측은 "고인을 두 번 죽이는 행위"라며 강하게 반발했다. 오요안나 전 기상캐스터의 어머니 장연미 씨는 지난 8일부터 서울 상암동 MBC 사옥 앞에서 단식 농성을 이어가며 ▲MBC 사장의 공식 사과와 재발 방지 대책 발표 ▲故 오요안나 명예사원증 수여 및 추모 공간 마련 ▲기상캐스터 정규직화 등을 요구하고 있다.

유족은 "고인의 어머니가 정규직화를 위해 단식까지 했는데, 그 결과가 동료들을 잘라내는 것이냐"며 목소리를 높였다.

narusi@sportschosun.com

