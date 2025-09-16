아이스버킷 챌린지로 선행 이어간 박보검, 고경표·허성태·태원석 다음 주자…

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 박보검이 선행 릴레이인 아이스버킷 챌린지에 참여하며 따뜻한 마음을 전했다.
박보검은 14일 SNS를 통해 '2025 아이스버킷 챌린지' 참여 영상을 공개했다. 그는 "션 선배님의 바통을 이어받아 챌린지에 함께하게 됐다"며 시작했다. 영상 속 박보검은 "많은 분들의 정성으로 세워진 국내 첫 루게릭 요양병원이 안정적으로 운영되기를 진심으로 응원한다"고 말하며 배우 고경표와 허성태, 태원석을 다음 주자로 지목했다. 이어 "지금까지 참여해 주신 분들과 앞으로 동참하실 모든 분들께 감사드린다. 모두 축복한다"고 덧붙였다.
한편 박보검은 팬미팅 투어 'PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]'로 전 세계 팬들을 만나고 있다. 17일 몬테레이를 시작으로 19일 멕시코시티, 21일 상파울루, 24일 산티아고 공연을 이어가며 오는 10월 11일에는 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 앙코르 공연 'FINAL IN SEOUL'을 통해 국내 팬들과 재회할 예정이다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com