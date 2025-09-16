스포츠조선

최시원, 美 극우 정치인 추모 후폭풍...'슈주 탈퇴 요구' 확산

기사입력 2025-09-16 18:05


[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 슈퍼주니어 최시원이 미국 보수 성향 정치평론가 찰리 커크를 애도하는 글을 올려 논란이 불거진 가운데, 직접 입장을 밝혔다.

최시원은 12일 공식 팬 커뮤니티 버블을 통해 "찰리 커크 추모 관련 이야기가 많아 설명드린다"며 장문의 메시지를 올렸다.

그는 "그는 그리스도인이자 가장이며, 한 사람의 남편이었다. 정치적 성향과는 별개로, 수많은 대학생들 앞에서 강연 도중 총격으로 생명을 잃은 비극에 마음이 아팠다. 그래서 추모한 것"이라고 밝혔다.

이어 "언론에서 많은 관심을 주신 건 감사하지만 의도와 다르게 해석되는 것 같아 글을 삭제했다"며 "지금도 여전히 많은 관심을 주셔서 이렇게 설명드린다"고 전했다.

앞서 최시원은 자신의 SNS에 "REST IN PEACE CHARLIE KIRK"라는 글과 함께 찰리 커크의 사진을 올렸다.

또 가족 사진과 함께 "Well done, good and faithful servant(수고했어, 충실하고 믿음직한 사람아)"라는 문구를 공유하기도 했다.

문제는 찰리 커크가 트럼프 전 대통령의 최측근으로 알려진 극우 성향 인사라는 점이다. 그는 총기 난사 피해가 잇따르는 상황에서도 "수정헌법 2조를 지키기 위해 일부 희생은 감수해야 한다"고 발언해 미국 내에서도 거센 비난을 받았다. 성소수자 혐오, 인종차별 논란, 대선 불참 논란 등도 그를 둘러싼 잡음이었다.

이런 인물을 추모한 최시원을 향해 국내외 팬들은 거센 실망감을 드러냈다.


일부 팬들은 SNS에서 '#SIWON_OUT' 해시태그 운동을 벌이고 있으며, 탈퇴 요구 계정까지 등장했다.

한편, 최시원이 속한 슈퍼주니어는 현재 데뷔 20주년 기념 투어 'SUPER SHOW 10'을 진행 중이다.

narusi@sportschosun.com

