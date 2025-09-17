황혜영, 12세 쌍둥이 子 학원 안 보내는 이유 "스스로 갈 수 있을 때…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 황혜영이 12세 쌍둥이 아들을 학원에 보내지 않는 이유를 밝혔다.
황혜영은 16일 유튜브 채널 '황혜영이다'에 "오늘은 제가 하루에 두 번이나(!) 뛰어야 하는 쌍둥이 픽업 라이딩 루틴을 보여드릴게요. 1시 반부터 시작되는 라이딩 길. 집 → 정이 학교 → 집 → 용이 학교 그리고 집까지 다시 돌아오는 여정인데요...다 끝나니까 5시... 실화예요? 연예인도 엄마일 땐 똑같이 바쁘고 정신없다는 거… 보여드리고 싶었어요. 그래도 이렇게라도 여러분이랑 수다 떨면서 픽업하니까 덜 힘든 것 같아요. 쌍둥이가 아니어도 아이 키우는 집은 다들 공감하시죠? 오늘도 같이 달려볼까요?"라는 글과 함께 영상을 올렸다.
|
이어 "올해 용이가 전학을 갔다. 지금 적응하는 시기라 좀 힘들어하는 거 같기도 한데 본인이 원해서 전학 간 거니까 나름 잘 다니고 있다"며 "용이는 아티스트적인 기질이 강하고 하기 싫은 건 정말 아무리 붙들고 앉혀놓는다고 해서 될 일도 아니다. 자기가 좋아하는 거 할 때만 집중해서 하더라. 그건 엄마의 힘으로 어떻게 안 되는 거 같다"고 말했다.
첫째를 픽업한 후 둘째를 데리러 가던 황혜영은 "난 정말 열심히 하는 엄마 아빠들에 비해서 축에도 못 낀다는 생각함에도 동시에 둘이다 보니까 만만치가 않다"고 토로했다.
그러면서 "나라에서 뭔가 좀 해주면 안 되냐. 아이 키우기가 조금이라도 현실적으로 수월해져야 젊은 사람들도 아이를 많이 낳을 생각도 하고 그럴 거 아니겠냐. 너무 멀리 보면 안 된다. 현실적인 거를 봐줘야 된다"며 "우리 남편한테 계속 이런 걸 말했더니 국회로 가라고 했는데 내 적성은 아니다. 국회에 계신 분들한테 귀 기울여달라고 부탁하는 거다"라고 당부했다.