"든든한 파트너"..브릿지 넣은 이준호에 에이스 경리 김민하, '태풍상사' 성장기 예고

기사입력 2025-09-17 15:54


"든든한 파트너"..브릿지 넣은 이준호에 에이스 경리 김민하, '태풍상사…

[스포츠조선 문지연 기자] '태풍상사' 이준호와 김민하의 케미가 기대를 모은다.

tvN 새 토일드라마 '태풍상사'(장현 극본, 이나정 김동휘 연출)는 1997년 IMF, 직원도, 돈도, 팔 것도 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨 '강태풍'의 고군분투 성장기를 그린다. 17일 공개된 듀오 포스터는 IMF란 태풍급 위기를 함께 정면돌파 할 초짜 사장 강태풍(이준호)과 에이스 경리 오미선(김민하)의 특별한 능력과 관계성을 표현하고 있다.

먼저, 강태풍은 IMF라는 폭풍 한가운데에서도 '포기를 모르는 초짜 사장'의 꺾이지 않는 눈빛과 여유로움을 보여준다. 꽃을 좋아하던 자유로운 청춘이 하루아침에 직원들의 생존까지 끌어안은 책임자의 자리에 앉게 되지만, 직원들과 연대하며 위기를 돌파해 나가려는 끈질긴 결의가 엿보인다,

오미선은 '대충을 모르는 에이스 경리'라는 카피처럼 꼼꼼함과 책임감을 무기로 태풍상사에 든든한 버팀목이 된다. 하루아침에 한 회사를 이끌게 된 강태풍에게 무역회사의 기본부터 상사맨으로서의 자세까지 하나하나 알려주며, 초짜 사장이 진짜 상사맨으로 성장할 수 있도록 곁에서 이끌어주는 존재다.

이처럼 이번 이미지는 강태풍의 패기와 오미선의 꼼꼼함이 맞물리며, 위기 속에서도 함께 버티고 깨치고 나아가는 태풍 케미를 예고한다. 제작진은 "강태풍과 오미선은 시대의 거센 파도 속에서 서로를 통해 프로 상사맨으로 성장할 든든한 파트너다. 두 인물이 만들어갈 끈끈한 연대와 시너지가 30여년이 지난 지금에도 필요한 정신과 공감을 전할 것이다. '위기돌파 듀오'로 시작된 두 사람의 관계성이 어떻게 확장될지 역시 관전 포인트다. 첫 방송까지 많은 관심 부탁드린다"라고 전했다.

대한민국을 강타한 위기로 인해 세상이 끝난 것만 같았던 시기에도 자신의 자리를 지키며 삶을 멈추지 않았던 보통 사람들의 가슴 뜨거운 생존기를 통해 오늘날 힘든 순간을 지나고 있는 누군가에게 따뜻한 위로와 용기를 선사할 tvN 새 토일드라마 '태풍상사'는 인기리에 방영중인 '폭군의 셰프' 후속으로 오는 10월 11일 토요일 오후 9시 20분에 첫 방송된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

