곽튜브, 전현무 기자회견급 질문 세례에 당황…"첫눈에 '결혼하겠다' 느낌…

곽튜브, 전현무 기자회견급 질문 세례에 당황…"첫눈에 '결혼하겠다' 느낌왔다"(전현무계획2)

기사입력 2025-09-17 16:05


[스포츠조선 고재완 기자] 곽튜브가 10월 결혼을 앞두고 전현무에게 기자회견급 질문 세례를 받는다.

19일 밤 9시 10분 방송하는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획2'(MBN·채널S 공동 제작) 47회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '61번째 길바닥'으로 '추억의 맛' 투어를 떠난 가운데, 두 사람의 허심탄회한 '결혼 토크'가 펼쳐진다.

이날 서울 등촌동에 뜬 두 사람은 '전현무계획' 시즌1 때 찾아갔으나 '솔드 아웃' 사태로 맛보지 못한 '이영자 최애' 만두집에 오픈런 한다. 뒤이어, 또 다른 '추억 맛집'으로 버거 3천원, 냉커피 1500원인 35년 전통의 동네 맛집도 찾아간다. 여기서 전현무는 "최근 기사가 많이 났더라"며 10월 결혼을 발표한 곽튜브에게 '기자회견'급 질문을 퍼붓는다. 곽튜브는 "기자회견 같다"며 긴장한 채, "10월 11일에 장가를 간다. 연애 초부터 결혼 얘기를 나눴었다"고 밝힌다. 이어 그는 "솔직히 첫눈에 '이 사람과 결혼하겠다' 싶었다"고 털어놓고, 전현무는 "그런 사람이 있구나"라며 '찐' 부러워한다.


그런데 전현무는 "난 결혼을 포기한다고 한 적이 없는데…"라며 갑자기 서운함을 폭발시켜 곽튜브를 당황케 한다. 전현무가 이런 말을 한 이유가 무엇인지 궁금증이 쏠리는 가운데, 전현무는 이날의 '먹친구'에 대해 "두 사람 모두 가수 출신 배우!"라는 힌트를 준다. 이어 그는 "(네가) 둘 중 한명이라도 못 맞히면 출연료 반납!"이라고 돌발 선포한다. 곽튜브는 "요즘 (결혼 준비로) 돈 나갈 곳도 많은데…"라며 동공지진을 일으키지만, 전현무는 "어쩔 수 없다"며 단호박 모드를 이어가 현장을 초토화시킨다.
