넷마블, TGS에서 구글-삼성전자-서드웨이브-SIE 등 파트너들과 협력해…

|
넷마블은 '도쿄게임쇼 2025(이하 TGS 2025)'에서 구글, 삼성전자, 서드웨이브, 소니 인터랙티브 엔터테인먼트(SIE) 등 파트너사들과 협력해 신작 게임 시연에 나선다고 17일 밝혔다.
'일곱 개의 대죄: 오리진'은 전세계 누적 판매 5,500만 부 이상을 기록한 인기 애니메이션 '일곱 개의 대죄' IP 기반 오픈월드 액션 RPG다. 브리타니아 대륙을 자유롭게 탐험하고 위기 상황에서 영웅을 교체하는 태그 전투, 영웅들의 강력한 합기, 무기와 영웅 조합에 따라 무한히 변화하는 액션을 즐길 수 있다. 또 다른 이용자들과 함께 하는 파티 플레이도 지원한다.
액션 RPG '몬길: STAR DIVE'는 지난 2013년 출시돼 인기를 끈 모바일 수집형 RPG '몬스터 길들이기'의 후속작으로 언리얼 엔진5 기반의 고퀄리티 스토리 연출, 3인 파티 기반 실시간 태그 플레이와 시원한 전투 액션, 몬스터를 포획·수집·합성하는 '몬스터링 컬렉팅' 등이 특징이다.
넷마블은 글로벌 파트너사들과 협력해 'TGS 2025' 행사장 곳곳에서 두 게임을 다양하게 즐길 수 있도록 했다고 전했다. 우선 소니 인터랙티브 엔터테인먼트 부스에서는 '일곱 개의 대죄: 오리진'의 PS5(플레이스테이션5) 시연대가 마련된다. 이 게임은 넷마블 게임 중 처음으로 콘솔(PS5)·PC·모바일 동시 출시 예정이다.
이밖에 넷마블 부스에는 '몬길: STAR DIVE'를 3D 모드로 플레이할 수 있는 삼성전자의 무안경 3D 게이밍 모니터 '오디세이 3D' 시연대도 마련된다. 양사 협업을 통해 오디세이 3D는 캐릭터, 배경, 장면 특성에 맞춰 세심하게 조정된 3D 입체감을 적용해 게임에 최적화된 3D 경험을 제공한다. 오디세이 3D는 별도의 3D 안경 없이도 혁신적인 3D 경험을 제공하는 모니터로, 시선 추적 및 화면 맵핑 기술을 적용해 사용자의 눈 위치에 꼭 맞는 고화질 3차원 시청 경험을 준다고 넷마블은 전했다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com