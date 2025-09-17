하원미, 3억 차 팔더니 5천만원 외제차 플렉스...♥추신수 "이상한 짓…

|
[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 하원미가 새로 구입한 새 차를 공개했다.
17일 유튜브 채널 '하원미 HaWonmi'에는 "새로 산 미니쿠퍼 출고식에 초대합니다 to. 추신수"라며 영상이 게재됐다.
최근 하원미는 추신수가 선물한 3억 원 가량의 차를 팔고 약 5천만 원인 미니쿠퍼를 구입했던 바.
하원미는 "사랑스러운 차를 찾으러 가는 길이기 때문에 힘을 줬다. 새로 맞이하는 아이인데 추리하게 갈 순 없지 않냐"며 "발랄한 콘셉트으로 가야 할까 했는데 나이도 있고 시상식처럼 준비했다. 그래서 아침부터 바빴다"고 해 웃음을 안겼다.
하원미는 새 차를 인플루언서 할인에 연예인 할인까지 받아서 구입했다고. 하원미는 "남편이 뒤에 와서 할인 더 해줬나보다. 역시 아직까지 추신수의 파워가 있다"며 웃었다.
잠시 후 새 차를 만난 하원미는 "너무 예쁘다"면서 눈을 떼지 못했다. 이후 떨리는 새차 첫 주행. 하원미는 "여자들 타기 되게 좋은 차다. 나는 코뿔소 차 싫었다. 나랑 안 맞았다"면서 "새 차라서 너무 좋다"며 만족감을 드러냈다.
그날 저녁, 오랜만에 외식하러 가는 가족들. 이에 하원미의 새 차를 타고 이동하기로 한 가운데 추신수는 "이 차 타고 가는 거냐"며 놀랐다. 차보다 덩치가 큰 가족들. 하원미는 "처음에 다 타봐야지 않냐"고 하자, 첫째 아들은 절규했고 막내 딸은 "다 탈 수 있냐"며 불안한 표정을 지어 웃음을 안겼다. 이어 막내 딸은 오빠에게 "엄마 차 첫 인상 어떠냐"고 물었고, 첫째 아들은 "절대 못 탄다"고 해 폭소를 자아냈다. 이후 힘겹게 차에 탄 두 아들은 차 천장에 머리가 닿았고, 둘째 아들은 카메라를 향해 "살려달라"는 표정을 지어 웃음을 자아냈다.
