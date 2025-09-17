스포츠조선

하원미, 3억 차 팔더니 5천만원 외제차 플렉스...♥추신수 "이상한 짓 하지마" ('하원미')

기사입력 2025-09-17 23:09


하원미, 3억 차 팔더니 5천만원 외제차 플렉스...♥추신수 "이상한 짓…

하원미, 3억 차 팔더니 5천만원 외제차 플렉스...♥추신수 "이상한 짓…

하원미, 3억 차 팔더니 5천만원 외제차 플렉스...♥추신수 "이상한 짓…

하원미, 3억 차 팔더니 5천만원 외제차 플렉스...♥추신수 "이상한 짓…

하원미, 3억 차 팔더니 5천만원 외제차 플렉스...♥추신수 "이상한 짓…

하원미, 3억 차 팔더니 5천만원 외제차 플렉스...♥추신수 "이상한 짓…

하원미, 3억 차 팔더니 5천만원 외제차 플렉스...♥추신수 "이상한 짓…

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 하원미가 새로 구입한 새 차를 공개했다.

17일 유튜브 채널 '하원미 HaWonmi'에는 "새로 산 미니쿠퍼 출고식에 초대합니다 to. 추신수"라며 영상이 게재됐다.

이날 하원미는 차 출고식을 위해 화려하게 꾸민 채 등장, 그는 "남편이 나를 보더니 '그게 맞냐. 제발 이상한 짓 좀 하지마'라고 하더라"며 웃었다.

최근 하원미는 추신수가 선물한 3억 원 가량의 차를 팔고 약 5천만 원인 미니쿠퍼를 구입했던 바.

하원미는 "사랑스러운 차를 찾으러 가는 길이기 때문에 힘을 줬다. 새로 맞이하는 아이인데 추리하게 갈 순 없지 않냐"며 "발랄한 콘셉트으로 가야 할까 했는데 나이도 있고 시상식처럼 준비했다. 그래서 아침부터 바빴다"고 해 웃음을 안겼다.

하원미는 새 차를 인플루언서 할인에 연예인 할인까지 받아서 구입했다고. 하원미는 "남편이 뒤에 와서 할인 더 해줬나보다. 역시 아직까지 추신수의 파워가 있다"며 웃었다.

잠시 후 새 차를 만난 하원미는 "너무 예쁘다"면서 눈을 떼지 못했다. 이후 떨리는 새차 첫 주행. 하원미는 "여자들 타기 되게 좋은 차다. 나는 코뿔소 차 싫었다. 나랑 안 맞았다"면서 "새 차라서 너무 좋다"며 만족감을 드러냈다.


그날 저녁, 오랜만에 외식하러 가는 가족들. 이에 하원미의 새 차를 타고 이동하기로 한 가운데 추신수는 "이 차 타고 가는 거냐"며 놀랐다. 차보다 덩치가 큰 가족들. 하원미는 "처음에 다 타봐야지 않냐"고 하자, 첫째 아들은 절규했고 막내 딸은 "다 탈 수 있냐"며 불안한 표정을 지어 웃음을 안겼다. 이어 막내 딸은 오빠에게 "엄마 차 첫 인상 어떠냐"고 물었고, 첫째 아들은 "절대 못 탄다"고 해 폭소를 자아냈다. 이후 힘겹게 차에 탄 두 아들은 차 천장에 머리가 닿았고, 둘째 아들은 카메라를 향해 "살려달라"는 표정을 지어 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신지, ♥문원과 신혼집 최초 공개..노래방·PC방까지 '예비신랑 맞춤'

2.

선우용여, 안성재 셰프 '모수' 혹평 "2인 80만 원 생각하면 맛 없어" ('순풍선우용여')

3.

정선희, 재혼 포기하고 5kg 감량 "자식에 노후 기대 못해, 혼자 잘 살아야"

4.

박나래, 윤남노 '나혼산' 꽂아주나 "섭외 거절 후회...수그리고 들어갈 것" ('나래식')

5.

'목사♥' 자두, 사기 당해 잠적 "지인·계약 사기 당하고 심각한 우울증" ('A급 장영란')

연예 많이본뉴스
1.

신지, ♥문원과 신혼집 최초 공개..노래방·PC방까지 '예비신랑 맞춤'

2.

선우용여, 안성재 셰프 '모수' 혹평 "2인 80만 원 생각하면 맛 없어" ('순풍선우용여')

3.

정선희, 재혼 포기하고 5kg 감량 "자식에 노후 기대 못해, 혼자 잘 살아야"

4.

박나래, 윤남노 '나혼산' 꽂아주나 "섭외 거절 후회...수그리고 들어갈 것" ('나래식')

5.

'목사♥' 자두, 사기 당해 잠적 "지인·계약 사기 당하고 심각한 우울증" ('A급 장영란')

스포츠 많이본뉴스
1.

'20순위 첫 지명' 충격 트레이드 여파, KIA 이런 무관심 처음이다…"2~3R 정보 이야기하고 갔는데"

2.

3.

4.

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.