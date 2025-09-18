스포츠조선

심형탁 子 하루, '통통 뱃살' 수영복 자태...인생 8개월 차 첫 수영 도전 ('슈돌')

기사입력 2025-09-18 06:40


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 배우 심형탁의 아들이 인생 첫 수영에 도전한다.

17일 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 방송 말미에는 수영에 첫 도전하는 하루의 모습이 예고됐다.

영상 속에는 수영에 도전하는 심형탁의 아들 하루의 모습이 담겼다. 앞서 하루는 태어난지 216일에 배밀이는 건너뛰고 상체 힘으로 땅 위에서 접영을 하듯 건식 접영에 성공했던 바.

이에 진짜 수영을 위해 수영장을 찾았고, 이 과정에서 수영복을 입은 채 목에 튜브를 끼고 있는 하루의 모습은 귀여움 가득하다.

이어 물 안에서 수영 중인 친구가 신기한 듯 눈을 떼지 못하는 하루와 "하루야, 처음이다"며 하루의 첫 수영 도전을 앞두고 잔뜩 긴장한 아빠 심형탁의 모습이 눈길을 끈다.


잠시 후 물 속으로 들어간 하루는 물 안에서 놀고 있는 친구를 유심히 보더니 이후 여유롭게 물 위를 돌고 카메라를 응시해 과연 인생 첫 수영에 성공했을 지 관심이 모아진다.

앞서 지난 8월 심형탁은 하루의 영유아 검진 중 "뒤집기, 되집기 다 잘한다. 슈퍼맨 자세를 잘한다. 얼마 전에 점핑 기구 처음 했는데 엄청 잘하더라. 운동 선수로 키울까 생각이 들었다"며 하루의 남다른 운동 실력을 자랑해 눈길을 끈 바 있다.

한편 심형탁은 지난 2023년 18세 연하의 일본인 사야와 결혼해 지난 1월 첫아들 하루를 품에 안았다. 현재 심형탁은 아들 하루와 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 큰 사랑을 받고 있다. 최근에는 SNS 뿐만 아니라 유튜브 채널도 오픈, 육아 일상을 공유하며 소통을 시작했다.

anjee85@sportschosun.com

