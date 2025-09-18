스포츠조선

최유정, '브로드웨이 42번가' 성료…"오래도록 잊을 수 없을 것 같아"

기사입력 2025-09-18 10:39


최유정, '브로드웨이 42번가' 성료…"오래도록 잊을 수 없을 것 같아"
사진=판타지오

가수 겸 배우 최유정이 뮤지컬 '브로드웨이 42번가'의 마지막 공연을 성황리에 마쳤다.

최유정은 지난 14일까지 샤롯데씨어터에서 공연된 뮤지컬 '브로드웨이 42번가'에 출연해 관객들의 환호를 이끌어냈다.

'브로드웨이 42번가'는 1930년대 대공황기의 뉴욕 브로드웨이를 배경으로, 시골 출신 코러스 걸 '페기 소여'가 우연한 기회로 브로드웨이의 스타로 발돋움하는 이야기를 그린 작품이다.

극 중 최유정은 무명 신인에서 스타로 성장하는 주인공 페기 소여로 분해 신인 시절의 모습부터 점차 자신감을 회복하고 무대를 즐기는 과정까지 폭넓은 감정선을 밀도 있게 표현하며 관객들의 감정을 이끌어냈다. 특히 섬세한 표정 연기와 정교한 탭댄스를 완벽하게 소화하며 자신만의 페기 소여를 완성해 깊은 인상을 남겼다.

지난 7월부터 약 3개월간 진행된 공연을 마무리한 최유정은 "벌써 마지막 공연이라니 믿기지 않는다. 연습 시간부터 공연까지 짧은 시간은 아니었을 수 있지만, 정말 열심히 준비해서 그런지 시간이 정말 빨리 지나간 것 같다"라며 "화려함과 따뜻함이 공존하는 '브로드웨이 42번가'를 만나서, 또 모두의 응원을 받아 성장하는 페기 소여로 무대에 설 수 있어서 너무 영광이었고 행복했다. 좋은 사람들과 좋은 공연을 했기에 오래도록 잊을 수 없을 것 같다. 함께한 배우분들과 스태프분들 그리고 매 공연 객석을 채워주신 관객분들 감사하고 사랑합니다"라고 인사를 전했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

에이핑크 오하영 "'정글의 법칙', 소속사 대표 협박으로 출연…맨날 울었다"

2.

54세 이영애, 처음 밝힌 속내 "부작용 많아 내 얼굴 보기 싫어, 촬영 거부하기도" ('질문들')

3.

잘나갔던 자두, 돌연 잠적한 이유 "사기 피해로 심각한 우울증, 산소통 달고 쓰러져"

4.

정원관 "NRG 故김환성, 사랑니 뽑고 돌연 사망..패혈증 3일만"

5.

블랙핑크 리사라 소화가능…'부국제' 치골 노출 드레스, 워스트냐 베스트냐[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

에이핑크 오하영 "'정글의 법칙', 소속사 대표 협박으로 출연…맨날 울었다"

2.

54세 이영애, 처음 밝힌 속내 "부작용 많아 내 얼굴 보기 싫어, 촬영 거부하기도" ('질문들')

3.

잘나갔던 자두, 돌연 잠적한 이유 "사기 피해로 심각한 우울증, 산소통 달고 쓰러져"

4.

정원관 "NRG 故김환성, 사랑니 뽑고 돌연 사망..패혈증 3일만"

5.

블랙핑크 리사라 소화가능…'부국제' 치골 노출 드레스, 워스트냐 베스트냐[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"처음부터 오재원 이었다"…장내 술렁인 2순위 파격 행보, 한화의 선택은 확고했다

2.

터질 듯한 몸통, 타구 속도 176km 실화냐...김주오가 도대체 누구야, 제2의 안현민이다

3.

"프로 지명받고 제일 후회하는 게" KIA 1R 루키의 통렬한 자기 반성, 후배들에게 당부했다

4.

'아! 하늘이시여' 리버풀 버린 '희대의 배신자' 결국 고꾸라졌다…최대 6주 결장 예상→'복수 혈전' 못 뛴다

5.

153km 전체 1순위 후보를 거르는 배짱 뭔가...KT는 왜 양우진 아닌 박지훈 선택했나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.