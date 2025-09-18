최유정, '브로드웨이 42번가' 성료…"오래도록 잊을 수 없을 것 같아"

|
가수 겸 배우 최유정이 뮤지컬 '브로드웨이 42번가'의 마지막 공연을 성황리에 마쳤다.
극 중 최유정은 무명 신인에서 스타로 성장하는 주인공 페기 소여로 분해 신인 시절의 모습부터 점차 자신감을 회복하고 무대를 즐기는 과정까지 폭넓은 감정선을 밀도 있게 표현하며 관객들의 감정을 이끌어냈다. 특히 섬세한 표정 연기와 정교한 탭댄스를 완벽하게 소화하며 자신만의 페기 소여를 완성해 깊은 인상을 남겼다.
지난 7월부터 약 3개월간 진행된 공연을 마무리한 최유정은 "벌써 마지막 공연이라니 믿기지 않는다. 연습 시간부터 공연까지 짧은 시간은 아니었을 수 있지만, 정말 열심히 준비해서 그런지 시간이 정말 빨리 지나간 것 같다"라며 "화려함과 따뜻함이 공존하는 '브로드웨이 42번가'를 만나서, 또 모두의 응원을 받아 성장하는 페기 소여로 무대에 설 수 있어서 너무 영광이었고 행복했다. 좋은 사람들과 좋은 공연을 했기에 오래도록 잊을 수 없을 것 같다. 함께한 배우분들과 스태프분들 그리고 매 공연 객석을 채워주신 관객분들 감사하고 사랑합니다"라고 인사를 전했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com