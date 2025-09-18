스포츠조선

'10월 결혼' 곽준빈, 새신랑 비주얼 완성…살 쏙 빠졌다[SCin스타]

기사입력 2025-09-18 11:16


사진 출처=곽준빈 계정

[스포츠조선 정빛 기자] 여행 크리에이터 곽준빈(곽튜브)가 결혼을 앞두고 다이어트 식단을 공개했다.

곽준빈은 자신의 SNS에 "식단"이라는 짧은 글과 사진을 올렸다. 사진 속 식탁에는 구운 소고기와 샐러드만 놓였다. 탄수화물을 뺀 간소한 구성으로, 결혼식 전 막바지 체중 관리를 향한 의지가 엿보인다.

이와 함께 쇼핑 중 한 매장에서 거울 보고 찍은 사진도 공개했다. 파란색 티셔츠에 회색 반바지를 입은 그는 몰라보게 늘씬해진 체격을 자랑, 놀라움을 자아내고 있다.

그도 그럴 것이 곽준빈은 최근 체중 감량 근황을 전한 바 있다. 지난 14일 "4년 만에 최저 몸무게"라며 약 93kg에서 78~79kg대로 줄어든 체중을 공개했다.


사진 출처=곽준빈 계정
일각에서 다이어트 주사제 '위고비'(Wegovy) 사용 의혹이 제기되자 "저는 위고비 안 하고 못 한다"고 선을 그었고, 고강도 필라테스를 다시 시작했다고도 밝혔다.

곽준빈은 현재 '전현무계획2', '추성훈의 밥값은 해야지' 등에 출연 중이다. 최근 5살 연하 연인과의 결혼, 2세 소식을 전해 축하를 받았다. 예식은 오는 10월이며, 결혼식 사회는 전현무가 맡는다.

