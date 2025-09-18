스포츠조선

차태현, 데뷔 30년 만에 '외모 충격' 고백…"내가 주걱턱이었어?"

기사입력 2025-09-18 13:20


차태현, 데뷔 30년 만에 '외모 충격' 고백…"내가 주걱턱이었어?"

[스포츠조선 김수현기자] tvN '핸썸가이즈' 차태현이 데뷔 30년만에 스스로의 외모를 돌아본다.

tvN '핸썸가이즈'(연출 류호진, 윤인회, 이승환/이하 '핸썸즈')는 부족함 없던 다섯 남자들이 느닷없이 '부족해진다'. 이 난관을 헤쳐 가는 다섯 남자의 유쾌한 고군분투 예능. '모자람'의 상황에서 드러날 날 것 같은 웃음과 멤버들의 농익은 케미스트리가 시너지를 폭발시키며 호평을 얻고 있다.

오늘(18일) 방송되는 41회에서는 '핸썸즈' 차태현, 김동현, 이이경, 신승호, 오상욱이 후줄근한 흰티와 휘황찬란한 파자마 바지, 그리고 삼선 슬리퍼만 배급되는 '패션 부족(不足) 생활'에 봉착, 자꾸만 쥐구멍을 찾게 되는 자신감 부족을 극복하기 위해 고군분투하는 모습이 그려진다.

이와 함께 '핸썸즈' 패션 부족민들에게 멀쩡한 의상을 득템할 수 있는 천금 같은(?) 기회들이 주어진다. 이날 제작진은 파자마 종류를 고를 수 있는 첫 게임 '콜라 마시고 트림 오래 참기'를 시작으로 의상 쇼핑권이 걸린 '안면근육으로만 고무줄 빨리 내리기', '손대지 않고 일바지 빨리 입기', '입 축구', '저주파 마사지기 부착하고 과자탑 쌓기' 등 다채로운 게임을 제공하고, 파자마 굴욕에서 벗어나기 위해 혈안이 된 차태현, 김동현, 이이경, 신승호, 오상욱이 사지육신과 안면근육을 총동원해 폭소를 자아낸다.


차태현, 데뷔 30년 만에 '외모 충격' 고백…"내가 주걱턱이었어?"
이 가운데 차태현이 뜻밖의 현타를 호소해 눈길을 끈다. '안면근육으로만 고무줄 빨리 내리기' 게임 중 차태현이 턱에 고무줄이 걸려 도무지 내려갈 기미가 없자 "나 턱이 주걱턱이냐?"라며 동생들에게 골격 진단을 요청한 것. 이에 순서를 기다리던 김동현은 "형이 그 정도면 나는 절대 안 내려간다"라며 일찌감치 백기를 들어 주변의 웃음보를 터뜨린다는 후문이다.

그런가 하면 오상욱은 '기럭지 막쓰기' 1인자로 우뚝 선다. '손대지 않고 일바지 빨리 입기'에 도전한 오상욱이 자신의 주특기인 런지를 꺼내 놓은 것. 나머지 멤버들이 바닥에 구르고, 주변 지형지물을 활용하는 등 요란법석을 떠는 가운데에서도 오상욱만큼은 진지하게 '런지 외길'을 걸어 배꼽을 잡게 만든다고.

이에 의상 득템을 위해 당장의 핸썸함을 모두 내려놓고, 안면근육과 사지육신을 총동원한 '핸썸즈' 차태현, 김동현, 이이경, 신승호, 오상욱의 처절한 활약에 궁금증이 수직상승한다.

tvN '핸썸즈'는 매주 목요일 오후 8시 40분에 방송되며, 오늘(18일)에 41회가 방송된다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'새신랑' 김종국, 결혼 2주만 기쁜소식…'전국1등' 법의학자가 인정한 '정자왕'('옥문아들')

2.

성시경→강동원·송가인, 기획사 불법운영 파문 "뒤늦게 인지, 등록 진행 중" [SC이슈]

3.

최수종♥하희라 가족사진...도플갱어 수준 딸·듬직한 子 '훈훈'

4.

[공식] 송가인 측 "1인 기획사 미등록 문제 인지 못해, 빠르게 등록절차 이행"

5.

코요태 빽가, 학폭 피해 고백 "1등했다고 엄청 맞아"

연예 많이본뉴스
1.

'새신랑' 김종국, 결혼 2주만 기쁜소식…'전국1등' 법의학자가 인정한 '정자왕'('옥문아들')

2.

성시경→강동원·송가인, 기획사 불법운영 파문 "뒤늦게 인지, 등록 진행 중" [SC이슈]

3.

최수종♥하희라 가족사진...도플갱어 수준 딸·듬직한 子 '훈훈'

4.

[공식] 송가인 측 "1인 기획사 미등록 문제 인지 못해, 빠르게 등록절차 이행"

5.

코요태 빽가, 학폭 피해 고백 "1등했다고 엄청 맞아"

스포츠 많이본뉴스
1.

드디어 미국 상륙한 'SON트트릭'→"정말 끔찍한 선수" 극찬! 손흥민, '역습+중거리 슛+결정력' 삼박자 완벽...LA FC는 솔트레이크전 4-1 승리

2.

[속보]손흥민 미국 진출 후 첫 멀티골, 3분 만에 득점포→SON 존에서 환상 중거리포

3.

비실비실 140km 공을 대체 왜 못치는 거야...무명의 오석주, 어떻게 '마성의 언터처블' 변신했나

4.

[속보]손흥민 또 초반 러쉬 성공, 3분 만에 득점포! 리그 2경기 연속+공식전 4경기 연속 득점까지...미국에서 또 '찰칵'

5.

'이게 바로 월드클래스' 예열 끝난 손흥민, MLS 통산 첫 'SON트트릭' 완성...'흥부 듀오'로 끝냈다(후반 진행 중)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.