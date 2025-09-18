차태현, 데뷔 30년 만에 '외모 충격' 고백…"내가 주걱턱이었어?"

|
[스포츠조선 김수현기자] tvN '핸썸가이즈' 차태현이 데뷔 30년만에 스스로의 외모를 돌아본다.
이와 함께 '핸썸즈' 패션 부족민들에게 멀쩡한 의상을 득템할 수 있는 천금 같은(?) 기회들이 주어진다. 이날 제작진은 파자마 종류를 고를 수 있는 첫 게임 '콜라 마시고 트림 오래 참기'를 시작으로 의상 쇼핑권이 걸린 '안면근육으로만 고무줄 빨리 내리기', '손대지 않고 일바지 빨리 입기', '입 축구', '저주파 마사지기 부착하고 과자탑 쌓기' 등 다채로운 게임을 제공하고, 파자마 굴욕에서 벗어나기 위해 혈안이 된 차태현, 김동현, 이이경, 신승호, 오상욱이 사지육신과 안면근육을 총동원해 폭소를 자아낸다.
이에 의상 득템을 위해 당장의 핸썸함을 모두 내려놓고, 안면근육과 사지육신을 총동원한 '핸썸즈' 차태현, 김동현, 이이경, 신승호, 오상욱의 처절한 활약에 궁금증이 수직상승한다.
tvN '핸썸즈'는 매주 목요일 오후 8시 40분에 방송되며, 오늘(18일)에 41회가 방송된다.
