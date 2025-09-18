스포츠조선

[SC-BIFF] 손예진 "첫 번째 부국제? 드레스만 기억 나, 다이어트 혹독하게 해"

기사입력 2025-09-18 18:07


[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 배우 손예진이 부산국제영화제와 함께한 첫 추억을 회상했다.

손예진은 18일 부산 해운대구 동서대학교 소향씨어터 신한카드홀에서 열린 제30회 부산국제영화제 액터스 하우스에서 "처음 부산국제영화제 개막식에서 레드카펫을 걸었을 때가 기억에 남는다"며 "드레스를 입기 위해 다이어트를 혹독하게 했다"고 말했다.

2021년 신설된 액터스 하우스는 연기력과 스타성을 겸비한 동시대 대표 배우들이 자신의 연기와 작품에 관해 솔직하고 깊이 있는 이야기를 들려주는 부산국제영화제만의 시그니처 프로그램이다. 올해는 이병헌, 손예진, 니노미야 카즈나리, 김유정이 라인업에 이름을 올렸다.

손예진은 제30회 부산국제영화제 개막작 '어쩔수가없다'로 관객들과 만났다. 그는 "어제 아침 7시에 출발해 차로 5시간을 거쳐 부산에 도착했다. 처음으로 한국 기자 분들과 관객 분들에게 작품을 선보이는 날이지 않았나. 베니스국제영화제와는 또 다른 설렘과 기대를 안고 왔다"며 "서른 번째 부산국제영화제 개막작이 '어쩔수가없다'로 선정된 것도 배우로서 영광이었다. 야외에서 큰 스크린으로 영화를 보니까 기분이 좋았다. 부산 바람도 너무 좋더라. 또 언젠가 올 수도 있겠지만, 어제 그 순간은 딱 한 번밖에 없어서 잊을 수 없는 순간이었다"고 밝혔다.

이어 자신의 첫 번째 부산국제영화제를 돌이키며 "솔직히 드레스만 기억에 난다(웃음). 배우들은 모든 영화제에 앞서 어떤 드레스를 입는지, 또 얼마나 다이어트를 해야 하는 지가 중요하다. 저뿐만 아니라, 여배우들이 영화제를 앞두고 혹독한 다이어트에 돌입한다. 그때가 20대 후반이었는데, 작품이 있었던 건 아니고 개막식에만 참석했다. 풍성한 드레스를 입고 레드카펫을 걸었던 기억이 난다"고 웃으며 말했다.

한편 제30회 부산국제영화제는 17일부터 26일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

