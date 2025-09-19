"충격!" 日 '15→17위→19위' 또또 추락 '4개월 만에 4계단 급…

스포츠조선

"충격!" 日 '15→17위→19위' 또또 추락 '4개월 만에 4계단 급락…월드컵 포트2 위험' 걱정

기사입력 2025-09-19 06:00


사진=AP 연합뉴스

사진=AFP 연합뉴스

사진=AFP 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]일본 축구가 또 다시 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 하락을 경험했다.

FIFA는 18일(이하 한국시각) 최신 랭킹을 발표했다. 일본 축구는 19위를 기록했다. FIFA는 올해 세계랭킹을 4월과 7월에 이어 9월까지 세 차례 발표했다. 일본은 각각 15위, 17위, 19위를 기록했다.

일본 축구 전문 매체 풋볼존은 '일본 축구가 4개월여 만에 FIFA 랭킹 4계단이 하락하며 급락했다. 다만, 아시아축구연맹(AFC) 소속 국가 중에선 선두를 지켰다'고 보도했다.

모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본 축구 A대표팀은 9월 열린 미국 원정에서 고개를 숙였다. 멕시코와는 0대0으로 비겼고, 미국에는 0대2로 패했다. 풋볼존은 '9월 원정 결과 탓에 스위스와 세네갈에 밀리는 형태가 됐다'고 했다.

이 매체는 '일본은 3월 A매치에선 2026년 북중미월드컵 아시아 3차 예선에서 본선 진출권을 획득했다. 5월까지는 역대 최고인 15위를 유지했다. 하지만 6월 A매치에서 호주에 패하며 순위가 떨어졌다. 7월에는 17위로 전락했다. 일본은 10월 홈에서 파라과이-브라질, 11월엔 볼리비아 등과 A매치를 앞두고 있다. 남미 강호와의 연전이다. 월드컵 조 추첨에서 포트2에 들기 위해서는 승리해야 한다'고 덧붙였다.

한편, 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 A대표팀은 4월과 7월에 이어 이번에도 23위를 지켰다. 한국은 9월 치른 미국 원정에서 1승1무를 기록했다. 미국과의 첫 경기에선 2대0으로 승리했다. 멕시코와는 2대2로 비겼다. 한국은 아시아 랭킹 3위를 지켰다. 다만, 다른 팀들은 하락을 경험했다. 일본은 물론이고 이란도 20위에서 21위로 한 단계 내려앉았다. 호주도 24위에서 25위로 하락했다.

전체 랭킹에서는 스페인과 프랑스가 각각 1위와 2위로 한 계단씩 올라섰다. 직전 랭킹 1위였던 아르헨티나는 3위로 떨어졌다. 스페인은 9월에 치른 북중미월드컵 유럽예선에서 2연승을 거뒀다. 스페인은 2014년 6월 이후 11년 3개월 만에 FIFA 랭킹 1위에 복귀했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

