추성훈, 모델 꿈꾸는 딸 추사랑 응원 "우리에게 없는 감각 가져, 자신 …

[스포츠조선 김소희 기자]이종 격투기 선수 추성훈이 딸 추사랑의 14번째 생일을 축하했다.
딸이 생일을 맞이했습니다! 14살이에요! 정말 많이 자라 주었네요. 모든 것에 감사한 마음뿐"이라며 "아이들이 성장해 가는 모습을 보는 것은 기쁘지만, 왠지 모르게 조금은 쓸쓸하기도 합니다. 하지만 그것이 바로 부모의 마음이겠지요"라고 적었다.
이어 추성훈은 "우리 딸은 우리에게 없는 감각, 감성, 시선, 사고방식을 가지고 있습니다. 그래서 우리와는 전혀 다른 세상의 풍경을 보게 될 것이고, 언젠가 그 풍경을 우리에게 보여주겠지요"라고 덧붙이며 딸에 대한 깊은 애정을 드러냈다.
또한 그는 "'보통'이라 불리는 상식의 벽 따위는 신경 쓰지 말고, 넓은 하늘을 나는 새처럼 자유롭게 자신을 믿고 살아가길 바랍니다. 사란이를 사랑해 주시는 모든 분들께 진심으로 감사드립니다"라고 전했다.
한편 추성훈은 지난 2009년 야노시호와 결혼했으며 슬하에 딸 추사랑을 두고 있다. 추성훈은 추사랑과 2013년부터 2016년까지 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 육아 일상을 전하며 큰 사랑을 받았다.
